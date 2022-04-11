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ЗСУ знищили російський літак – ефектне відео

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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11 квітня, 19:37
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Український захисник із ПЗРК збив літак російських окупантів
ЗСУ збили російський літак. Фото: колаж "Сьогодні"
ЗСУ збили російський літак. Фото: колаж "Сьогодні"

У Мережі розмістили відео, на якому можна побачити, як Збройні сили України знищили російський літак.

Відповідний ролик опублікували у telegram-каналі Donetchanyn.

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На записі видно, як український захисник із ПЗРК збив літак російських окупантів, після чого навколо з'явився дим.

"Гарне. Судячи з усього, робота по літаку окупантів, який відстрілявся по своїй цілі та отримав у слід дві ракети з ПЗРК", – написали у telegram-каналі.

На Луганщині ЗСУ збили ворожий літак

На Луганщині наші захисники збили ворожий літак. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Він також розповів, що окупанти обстріляли Сєвєродонецьк. Зруйновано "стратегічну" будівлю – офісне приміщення.

"Найгарячіше в Кремінній, Рубіжному та Попасній, орки там намагаються здійснити прориви. Бої тривають, ворог несе втрати", – зазначив Гайдай.

За добу ЗСУ знищили літак та чотири вертольоти окупантів

Повітряні сили Збройних сил України за добу збили літак і чотири вертольоти російських окупантів. Щодня окупанти зазнають втрат. Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

"10 квітня протиповітряною обороною Повітряних сил та Сухопутних військ Збройних Сил України знищено 11 повітряних цілей російських окупантів", – інформують у ЗСУ.

Зокрема, було збито:

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  • один літак (Су-34);
  • чотири вертольоти (Мі-24, Ка-52);
  • три безпілотних літальних апарати (ОТР);
  • три крилаті ракети (Х-59).

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