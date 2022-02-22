"Вся Україна буде російською": у країні замінували всі торгові центри (фото)

Сьогодні, 22 лютого, на пошту СБУ надійшов лист з погрозами підірватиусі торгові центри України.
Про це повідомили власні джерела СВОЇ.
Що відомо
Правоохоронці та вибухотехніки перевіряють інформацію про можливе замінування торгових центрів.
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У своєму повідомленні невідомий написав: "Вся Україна буде російською. Усі торгові центри злетять. Люди помруть" .
Хвиля мінувань в Україні
Останнім часом в Україні, зокрема й у Києві, почастішали помилкові мінування:
- 28 грудня у Києві надійшло анонімне повідомлення про замінування ТРЦ "Блокбастер". Відвідувачів евакуювали.
- 26 грудня правоохоронці отримали повідомлення про загрозу вибухув аеропорту "Одеса".
- Цього ж дня, 26 грудня, 49-річний чоловік заявив копам, що у будівлі Верховної Ради України закладено вибухівку, яку він хоче підірвати дистанційно.
- А увечері 25 грудня перекрили міст ім. Патона в обидві сторони. Невідомі знову зателефонували до поліції та заявили, що міст заміновано.