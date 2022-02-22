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СЬОГОДНІ Новини України

"Вся Україна буде російською": у країні замінували всі торгові центри (фото)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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22 лютого, 14:07
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Зараз на місцях працюють правоохоронці та вибухотехніки, які шукають вибухівку
Лист надійшов на пошту СБУ / Колаж "Сьогодні"
Лист надійшов на пошту СБУ / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 22 лютого, на пошту СБУ надійшов лист з погрозами підірватиусі торгові центри України.

Про це повідомили власні джерела СВОЇ.

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Що відомо

Правоохоронці та вибухотехніки перевіряють інформацію про можливе замінування торгових центрів.

У своєму повідомленні невідомий написав: "Вся Україна буде російською. Усі торгові центри злетять. Люди помруть" .

Повідомлення про замінування ТРЦ. Фото: сайт "СВОЇ"
Повідомлення про замінування ТРЦ. Фото: сайт "СВОЇ"

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Хвиля мінувань в Україні

Останнім часом в Україні, зокрема й у Києві, почастішали помилкові мінування:

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