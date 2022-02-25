"Ви все, що у нас є". Зеленський звернувся до ЗСУ (відео)

Президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення і звернувся до Збройних Сил.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Глава держави подякував українським військовим за те, що вони у нас є, і за захист країни.
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"А тепер я хочу звернутися до Збройних Сил України. Стійте міцно. Ви все, що у нас є. Ви все, що захищає нашу державу. Слава Україні!" – сказав президент.
Про що говорив Зеленський у новому відеозверненні?
Глава держави записав чергове звернення до українців, міжнародних партнерів і закликав російського лідера Володимира Путіна сісти за стіл переговорів та закінчити війну. Про це повідомляє пресслужба ОП.
"Хочу ще раз звернутися до президента Російської Федерації. По всій території України йдуть бої. Давайте сідати за стіл переговорів. Щоб зупинити загибель людей", – сказав президент.
Також він зазначив, що це не просто вторгнення Росії до України, це початок війни проти Європи.
"Вже другий день міста України зазнають ракетно-бомбових ударів. Танкові колони та авіанальоти максимально схожі на те, що Європа вже давно бачила – під час Другої світової війни і про що говорила "ніколи знову". Але ось це! Але це! Знову є. Тепер. 2022 року. Через 75 років після завершення Другої світової війни. Впевнений, що ви це бачите – ви всі, вся Європа. Але ми не бачимо повністю, що ви збираєтесь із цим робити. Як маєте намір захищати себе, коли так повільно допомагаєте нам в Україні?" – зазначив він.
Також він розповів, що російські танки все ще стріляють у житлові будинки в наших містах, у пересічних громадян.
Ситуація в Україні 25 лютого
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