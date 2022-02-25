"Ви все, що у нас є". Зеленський звернувся до ЗСУ (відео)

Президент України закликав військових стояти міцно

Володимир Зеленський звернувся до ЗСУ. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення і звернувся до Збройних Сил.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Глава держави подякував українським військовим за те, що вони у нас є, і за захист країни.

"А тепер я хочу звернутися до Збройних Сил України. Стійте міцно. Ви все, що у нас є. Ви все, що захищає нашу державу. Слава Україні!" – сказав президент.

Про що говорив Зеленський у новому відеозверненні?

Глава держави записав чергове звернення до українців, міжнародних партнерів і закликав російського лідера Володимира Путіна сісти за стіл переговорів та закінчити війну. Про це повідомляє пресслужба ОП.

"Хочу ще раз звернутися до президента Російської Федерації. По всій території України йдуть бої. Давайте сідати за стіл переговорів. Щоб зупинити загибель людей", – сказав президент.

Також він зазначив, що це не просто вторгнення Росії до України, це початок війни проти Європи.