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СЬОГОДНІ Новини України

Вибори мера Харкова та святкування Геловіна в Україні — головні новини за ніч

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
1 листопада, 06:00
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Кандидат у мери Харкова Михайло Добкін заявив, що Ігор Терехов не переміг вибори, а в Україні святкували Геловін з порушенням карантину
Добкін має намір і надалі боротися за посаду мера Харкова, а святкування Геловіну в Україні може закінчитися збільшенням хворих на COVID-19/Колаж: Сьогодні
Добкін має намір і надалі боротися за посаду мера Харкова, а святкування Геловіну в Україні може закінчитися збільшенням хворих на COVID-19/Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Скороход видала компромат: "Нардепам "Слуги народу" платять у конвертах, є аудіозапис"

Народний депутат Анна Скороход підтвердила гучну заяву нардепа Антона Полякова про роздачу депутатам від "Слуги народу" зарплати у конвертах. За її словами, є аудіозаписи, що підтверджують цю інформацію.

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Фото: колаж "Cьогодні"
Фото: колаж "Cьогодні"

"Я — 35%": Добкін заявляє, що Терехов не має перемоги

На виборах міського голови Харкова, за даними екзитполу, перемагає секретар міськради Ігор Терехов. Однак кандидат у мери Михайло Добкін не згоден з цим.

За попередніми даними, Терехов переміг на виборах/Колаж: Сьогодні
За попередніми даними, Терехов переміг на виборах/Колаж: Сьогодні

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Apple зняла з виробництва свій найдешевший iMac

Apple непомітно для всіх припинила випуск 21,5-дюймового iMac. Найдешевший варіант моноблочного комп'ютера від Apple було знято з продажу 29 жовтня.

Apple зняла з продажу 21,5-дюймовий iMac
Apple зняла з продажу 21,5-дюймовий iMac

Яскраво, з музикою, але без дотримання карантинних вимог: як в Україні святкували Геловін

31 жовтня в Україні відзначали містичне свято — Геловін. Цього дня люди в різних містах вбиралися в оригінальні костюми, проводили містичні ритуали та лякали один одного. Однак вони забули, що в Україні діють карантинні обмеження.

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В Україні з розмахом святкують Геловін, але про карантин забули/Колаж: Сьогодні
В Україні з розмахом святкують Геловін, але про карантин забули/Колаж: Сьогодні

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