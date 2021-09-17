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СЬОГОДНІ Новини України

Вибори в Держдуму і сезон дощів – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
17 вересня, 21:09
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РНБО ввів санкції проти отруйників Навального, а мовний омбудсмен встав на захист кирилиці
У невизнаних "ЛНР" і "ДНР" вибирали депутатів Держдуми, а в Україну прийшов грибний сезон з дощами / Фото Reuters
У невизнаних "ЛНР" і "ДНР" вибирали депутатів Держдуми, а в Україну прийшов грибний сезон з дощами / Фото Reuters

Сайт "Сегодня" зібрав найрезонансніші новини п'ятниці, 17 вересня.

Вибори в Держдуму

Сьогодні розпочалося голосування на виборах до Державної думи Росії. Москва вирішила підключити до цього процесу жителів окупованого Криму і невизнаних республік "ЛНР" і "ДНР", роздавши їм заздалегідь понад півмільйона паспортів.

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У зв'язку з цим Україна висловила протест Росії. У заяві нашого МЗС говориться, що Україна розглядає такі дії як продовження грубих порушень РФ державного суверенітету і територіальної цілісності України.

Перші дільниці для голосування відкрилися у Владивостоці / Фото Reuters
Перші дільниці для голосування відкрилися у Владивостоці / Фото Reuters

А президент Росії Володимир Путін похвалився, що може голосувати віддалено.

Америка рятує ціни на нафту

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Уважно українці стежать за світовими цінами на газ і нафту. Сьогодні нас трохи порадував той факт, що вартість листопадових ф'ючерсів на марку Brent на лондонській біржі ICE Futures склала 75,52 доларів за барель – це виявилося на 0,15 доларів нижче ціни, яка була вдень раніше. Ситуацію трохи виправила американська нафта.

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Нові санкції від РНБО

У п'ятницю на засіданні Ради національної безпеки і оборони України були введені санкції проти співробітників спецслужб Росії, які причетні до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

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Також свої санкції отримали встановлені на сьогодні учасники виборів до парламенту Росії, організованих на території України – в окупованому Криму і на тимчасово непідконтрольних Україні територіях на сході країни. Зараз в цьому списку 53 членів виборчих комісій, 33 кандидати в депутати Держдуми, а також семеро чиновників.

Захист кирилиці

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь встав на захист кирилиці. В інтерв'ю він заявив, що можлива відмова від кирилиці в українському правописі несе загрозу національній безпеці України. А перехід на латиницю є антиукраїнським вибором.

Несподівано прийшла осінь

Дуже уважно українці стежать за прогнозом погоди і, оскільки починається період дощів, готуються до грибного сезону.

У лісах України грибів стає все більше
У лісах України грибів стає все більше

Начальник Укргідрометцентру розповів, чи варто Україні чекати таких погодних катаклізмів, як були в Європі і Америці в зв'язку з початком сезону дощів. Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи і до них вже зараз потрібно бути готовими.

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