Вихідні будуть холодними: прогноз погоди на суботу та неділю

Опадів практично не буде, може навіть вийти сонце. Але з теплом пощастить не всім

В Україну вже повернулися дощі і сніг, а на вихідних вночі похолодає до -8. При цьому в суботу та неділю стане менше опадів.

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Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко в Facebook.

Дивіться на карті, куди в Україні вже повернувся сніг (позначене рожевим кольором):

Завтра опади переважно у центрі і на сході. Вдень мокрий сніг та дощ періодично очікуються в східних областях, на півночі та навколо Карпат.

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На вихідних в Україні буде холодно, вдень 1-6 градусів тепла, а вночі – мороз.

У Києві 6-7 березня також прохолодно, 2-4 градуси вище нуля, вночі теж "мінус". Вітряно. А ось опади не очікуються.

В Укргідрометцентрі прогнозують різке похолодання в суботу вночі на заході країни до 4-8 морозу (сьогодні вночі там були "плюси").

В неділю найтепліше буде у Прикарпатті, на Закарпатті та на півдні, до +8.

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Тим часом сайт "Сьогодні" дізнавався у наших експертів – кліматологів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазінової і Віри Балабух, а також у народного синоптика Леоніда Горбаня, якою буде погода навесні.

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