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Випустили понад 50 тисяч працівників! Академії СБУ виповнюється 30 років

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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27 січня, 14:11
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В академії привітали всіх причетних до розвитку навчального закладу та розповіли, які нововведення запровадили за останній рік
Академія СБУ випустила близько 50 тисяч співробітників спецслужб
Академія СБУ випустила близько 50 тисяч співробітників спецслужб / Фото: Колаж: Сьогодні

Національна академія СБУ сьогодні, 27 січня, святкує 30-річчя створення. Ректор академії Андрій Черняк привітав українців, які проходили службу чи працювали у навчальному закладі.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

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Черняк зазначив, що за 30 років академія випустила близько 50 тисяч співробітників СБУ, представників інших відомств безпеки та секторів оборони, зокрема нових. До того ж, академія СБУ єдина в Україні готує оперативних працівників для державних спецслужб.

"Всі ми об'єднані прагненням служити нашій державі. Тому ювілей академії – свято для всіх, хто проходив службу або працював у нашому навчальному закладі за ці 30 років і для кого ця академія стала початком професійного життя", – сказав Черняк.

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Ректор академії додав, що лише за останній рік у навчальному закладі відбулося багато змін:

  • реформували структуру академії;
  • розширили перелік спеціальностей;
  • розпочали підготовку кіберфахівців;
  • посилили міжнародну взаємодію та організацію спецпроєктів;
  • осучаснили матеріальну базу закладу та технічні можливості навчання.

"Наш колектив – це наша сила, наша молодь – наша мотивація. Вітаю кожного, хто причетний до академії СБУ. Успіхів нам, миру та процвітання, нових досягнень та перемог. Слава Україні!" – сказав Черняк.

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