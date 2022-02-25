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"Сотні окупантів повертаються до РФ у трунах": Яценюк звернувся до Заходу з проханням

Павло Заяць Павло Заяць
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25 лютого, 15:49
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Експрем'єр заявив про загрозу катастрофи для Європи
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Експрем'єр-міністр Арсеній Яценюк звернувся до західних союзників України із закликом перейти до невідкладних радикальних дій, щоб зупинити вторгнення Росії.

За його словами, Збройні сили України під час вторгнення РФ продемонстрували неймовірну відвагу та героїзм – "спалені російські танки, збиті літаки та гелікоптери, сотні окупантів повертаються до Росії у трунах, заплативши своїм життям за авантюру свого фюрера".

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"Найбільш пекельні санкції не мають сенсу через тижні і місяці, якщо не стане України, яка вірила і продовжує вірити, що її боротьба за свободу заслуговує на підтримку і буде підтримана вільним світом", – написав він у Facebook.

Експрем'єр закликав західних політиків "до радикальних дій щодо допомоги Україні, а якщо буде потрібно – то й порятунку української держави і української демократії".

"Не кажіть, що у вас немає нових рішень, бо у кого вони тоді є, якщо не у країн, об'єднаних спільною волею до свободи? Груба сила тиранічної ядерної держави не має права отримувати все, на що впаде її важкий погляд. Сьогодні на українській землі вирішуються правила нового світу – чи буде він скроєний тиранічними лідерами, проти яких безпомічні об'єднані демократії, чи це буде світ потужної не боязкої свободи", – заявив Яценюк.

Звертаючись до західних союзників, експрем'єр зазначив:

"Українці демонструють свою рішучість. Рішучість, яка потребує союзницьких рішень про дії, які зупинять катастрофу в Європі. Не зволікайте!"

Зеленський розповів, як Захід може зупинити Росію

Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів ЄС зупинити російського агресора.

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"В Україні вирішується доля Європи: якщо Путін не отримає гідної відсічі зараз, він піде далі. Слід негайно ухвалити потужні економічні та фінансові санкції проти агресора, позбавити його продовження агресії: відключити від SWIFT, накласти ембарго на торгівлю нафтою та газом, допомогти українській армії озброєнням та боєприпасами, підтримати миротворчу операцію ООН", – зазначив Зеленський.

Санкції проти РФ

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