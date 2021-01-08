Січневий локдаун в Україні. Як працює громадський транспорт і які є обмеження

В Україні опівночі 8 січня розпочався зимовий локдаун, який триватиме до 24 січня. Курсування транспорту під час суворого карантину зупиняти не будуть.

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Зокрема, пасажирському транспорту міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення дозволили працювати з обмеженнями "помаранчевої" зони – можна перевозити пасажирів у межах кількості сидячих місць.

Метро працюватиме без обмежень за кількістю місць для сидіння. Носіння маски в громадських місцях, а також у транспорті, залишається обов'язковим.

Крім загальних вимог, у деяких регіонах місцева влада внесла свої поправки в роботу громадського транспорту. "Сьогодні" зібрали всю необхідну інформацію.

Харків

Начальниця Управління патрульної поліції Харківської області Олена Стрижак на зустрічі секретаря Харківської міської ради Ігоря Терехова з керівниками тролейбусних і трамвайних депо, а також автобусних підприємств повідомила, що за відсутність у пасажира маски до відповідальності притягатимуть його, а не водія транспортного засобу.

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"Водій відповідає тільки за кількість пасажирів, яких він впустив у салон, і якщо він сам без захисної маски. Пасажирів притягатимуть до адміністративної відповідальності, якщо вони принципово відмовляються надівати маску", – пояснила Стрижак.

Ігор Терехов запропонував зглянутися над людьми, які з якихось причин не мають маски, але хочуть скористатися громадським транспортом.

"Місто виділить маски, і перевізники виділять, щоб у водіїв був певний запас. Якщо заходить в салон пенсіонер без маски, який, можливо, забув її вдома, то нехай водій видасть йому маску, нехай людина їде спокійно. Поліцейські теж можуть видавати маски таким пасажирам замість приттягати до адмінвідповідальності. Але якщо пасажир йде на конфлікт і принципово не хоче надівати маску, то тоді вже його потрібно штрафувати", – сказав Терехов.

Дніпро

Як розповіли в міському департаменті транспорту, з 7 по 10 січня громадський транспорт працюватиме в режимі вихідного дня. У понеділок, 11 січня, автобуси та електротранспорт повернуться до звичайного графіку роботи.

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Планується, що постійно відстежуватимуть пасажиропотік, щоб зрозуміти, у якому обсязі потрібно працювати перевізникам. Якщо кількість пасажирів різко зменшиться, то підприємства зможуть випускати на маршрути меншу кількість одиниць транспорту або міняти їхній клас. Наприклад, замість великих автобусів їздитимуть маленькі.

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"Водії щоранку проходитимуть температурний скринінг. Весь транспорт, як і раніше, будуть щодня дезінфікувати", – зазначив заступник начальника управління транспорту департаменту транспорту і транспортної інфраструктури ДМР Ігор Швецов.

Львів

Громадський транспорт працюватиме у звичайному режимі, дотримуючись усіх карантинних обмежень. Кількість одиниць транспорту на маршрутах зменшувати не будуть.

"Громадський транспорт, як автомобільний, так і залізничний, курсуватиме у загальному порядку, дотримуючись тих вимог, які ставляться. Йдеться про масковий режим, місця для пасажирів повинні бути лише сидячі. Тобто пасажирів, що стоять не повинно бути. Це є загальні норми, які нині існують, вони ж діятимуть і на період січневого локдауну. Тобто уявляємо собі ситуацію березня минулого року – це у нас січневий локдаун, за винятком транспорту", – прокоментував заступник голови Львівської ОДА Тарас Грень, повідомляє Львівський портал.

Чиновник запевнив, що під час суворого карантину кількість громадського транспорту у Львівській області зменшувати не будуть.

Крім того, Грень уточнив, що не планується окремих рейдів у громадському транспорті для контролю дотримання карантинних вимог. Втім, поліція працюватиме в посиленому режимі.

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Раніше ми повідомляли, що у Києві змінять рух громадського транспорту через локдаун.

Всі подробиці в спецтемі Січневий локдаун

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