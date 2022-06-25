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Яресько розповіла, де брати гроші на відбудову України

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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25 червня, 10:11
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Післявоєнне відновлення України має базуватися на новітніх технологіях та відповідати стандартам ЄС, наголосила ексміністр фінансів
Наталія Яресько назвала кілька ключових джерел фінансування відновлення України
Наталія Яресько назвала кілька ключових джерел фінансування відновлення України / Фото: Колаж: Сьогодні

Для післявоєнної відбудови Україна повинна мати чіткий план, під який будуть збиратися кошти.

Про це розповіла міністр фінансів України у 2014-16 роках Наталя Яресько під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

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"Перше – це те, яким є бачення України свого відновлення, що Україна бачить для себе як план. І цей план має надихати. Оскільки друге питання – як зібрати кошти, щоб забезпечити цю відбудову, які мають бути джерела", – сказала вона.

Яресько наголосила, що відбудова повинна базуватися на новітніх технологіях, зокрема, у сфері житла, а також відповідати стандартам ЄС.

Щодо шляхів фінансування, ексміністр фінансів назвала кілька ключових джерел.

"Перш за все це конфіскація російських активів. Я знаю, що в кожній юрисдикції, де були заморожені активи Росії, треба прийняти конкретні закони, розробити процедуру. І це також буде супроводжуватися і судовими справами, звичайно", – сказала вона.

Наталя Яресько зазначила, що процес у законодавчому плані уже потрібно розпочинати.

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Також, за її словами, Україна може залучити для відбудови кошти міжнародних фінансових установ, МВФ, Європейського банку реконструкції і розвитку, Великої двадцятки.

Ексміністр фінансів також наголосила, що окрім відбудови, необхідно буде забезпечити макроекономічну фінансову підтримку України.

"Звичайно, це може потребувати і певної реструктуризації боргу", – сказала Яресько.

Раніше ми розповідали, чи дійсно іноземці платять за українців – які джерела надходжень має держбюджет в умовах військового стану.

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