Юлія Мендель вагітна? У колишньої прессекретарки президента Зеленського помітили кругленький животик

Раніше російські пропагандисти запускали фейк про "вагітність Мендель від Зеленського"

Фото: колаж "Сьогодні"

"Колишня прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель вагітна". Такі чутки почали активно поширюватися в соцмережах і Telegram-каналах після того, як в YouTube було опубліковано інтерв'ю Мендель, яке вона дала журналістці Раміні Есхакзай у програмі "Ходят слухи".

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Під час перегляду відеоролика інтернет-користувачі помітили у колишньої прессекретарки глави держави округлений животик. У Мережі відразу виникла суперечка. Одні українці стверджували, що "Мендель чекає дитину", інші переконували опонентів, що у дівчини просто розслаблена поза і вона потрапила в кадр у певному ракурсі.

Сайт "Сьогодні" звернувся до Юлії Мендель з проханням розставити всі крапки над "і". Як виявилося, ці чутки її розсмішили.

"Та ладно! Знову?" – відповіла нам Мендель, додавши до повідомлення усміхнені смайлики.

Нагадаємо, у липні минулого року російські пропагандисти в ефірі передачі "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" запустили фейк про нібито "вагітність Мендель від Зеленського". На запитання, як відреагував на це президент, вона тоді сказала: "Та він якось пожартував із цього".

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За її словами, метою пропагандистів була не вона, а Зеленський, щоб його скомпрометувати. Розмови з першою леді Оленою Зеленською про це не було.

Раніше Юлія Мендель дала ексклюзивне інтерв'ю сайту "Сьогодні", в якому розповіла про свою книгу, про дві головні проблеми України – фейки та бідність, а також про багато іншого.

Новини "Сьогодні" повідомляли, що Юлія Мендель звинуватила ексглаву Офісу президента Андрія Богдана в хамській поведінці та введенні цензури в роботі пресслужби.