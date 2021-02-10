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За добу коронавірусом заразилися понад три тисяч українців

10 лютого, 08:11

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

За добу від COVID-19 померли 163 особи

В Україні за останню добу виявили 3409 нових випадків інфікування коронавірусом.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 253 055 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 163 українці (всього – 23 934). Вилікувати вдалося 1 092 376 інфікованих (7768 – за останню добу).

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Раніше ми повідомляли, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов пообіцяв безплатний доступ до вакцини від COVID для всіх українців до кінця року. Він підкреслив, що йдеться про забезпечення доступу до вакцини, а не про обов'язкове щеплення, оскільки вакцинація добровільна.

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Також нагадаємо, в Україні планують вакцинувати препаратом AstraZeneca всі категорії населення, але в разі отримання підтверджень можуть переглянути використання цієї вакцини для людей похилого віку.

Крім того, вчені ВООЗ, які продовжують вивчати джерела виникнення коронавірусу, заявили про нові докази походження COVID-19.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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