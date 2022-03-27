Заберемо Ростовську область, але без Януковича – Аваков про плани після війни

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що після закінчення війни світ уже не буде таким, як раніше. А наслідки цієї війни для Росії геополітично будуть дуже серйозними, такими, як для СРСР у 1991 році.
Про це Арсен Аваков повідомив в ефірі проєкту "Україна разом" на каналі Україна 24.
Він вважає, що після закінчення війни багато хто запрошуватиме українських військових фахівців як інструкторів. За його словами, у світі, який буде потім, багато що буде зовсім по-іншому.
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"Наслідки цієї війни для Росії геополітично будуть дуже серйозними, такими, як сталося з СРСР у 1991 році. Звісно, Росія втратить багато територій. Це стосується і заморських окупованих територій, і грузинських територій та багатьох інших. А Кубань проситиметься до нас, і ми дивитимемося, чи виконають вони наші умови, які ми сформулюємо. Ростовська область теж проситиметься, але ми її заберемо тільки без Януковича", – сказав Аваков.
Аваков розповів про втрати російських окупантів – майже 20 тисяч військових
З початку вторгнення в Україну втрати російських окупантів становлять майже 20 тисяч людей. Про це повідомив колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, посилаючись на власні джерела.
"Інсайд – витримка з внутрішнього зведення в РФ на ранок 25 березня: "Безповоротні військово-оперативні втрати живої сили особового складу ЗС РФ – 15 007 осіб", – написав ексміністр на своїй сторінці у Facebook.
Він також додав, що втрат зазнали і російські приватні військові компанії, які беруть участь у бойових діях. За даними колишнього глави МВС, в Україні вбито 4862 бійці ПВК.
"Сумарні втрати живої сили особового складу ЗС РФ та російських ПВК – 19 869 осіб. Яка "сумна" новина", – резюмував Аваков.