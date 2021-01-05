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Захворюваність на COVID-19 падає: локдаун можна скасовувати?

5 січня, 09:50

Віталій Андронік Віталій Андронік

Епідеміологи не вірять офіційній статистиці

В Україні продовжує падати захворюваність. І епідеміологи не можуть зрозуміти, чому так відбувається, – статистика, яку дає МОЗ, неможлива за правилами епідеміології.

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Чи в Україні далі падатиме захворюваність і чи варто скасовувати прийдешній локдаун, розбирався сайт "Сьогодні".

Чому в Україні захворюваність падає без жорсткого карантину?

Захворюваність в Україні з початку грудня продовжує падати. З останнього рекорду в 16 294 хворих на добу (28 листопада) кількість нових випадків впала до 5334.

Бровченко Ігор

голова Робочої групи з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 НАН України

Захворюваність йде на спад, але сподіватися, що це триватиме, – немає причин. За цифрами видно зниження на 30-40%. Що буде далі – ніхто не скаже. Зараз святкові дні, і статистика спотворюється – люди звертаються за медичною допомогою менше, менше тестуються. Ми бачимо, що в Великій Британії, Чехії нові спалахи з новою силою – можливо, через новий штам вірусу. У кожній країні по-різному. Показники в Україні не схожі на інші країни. Чому досі ми протрималися без жорстких обмежень – ніхто не розуміє. В Україні немає досліджень, скільки людей реально перехворіли, хоча це не складно зробити .

Дати відповідь, скільки осіб перехворіли, може допомогти тестування 20-30 тисяч людей без симптомів. Якщо виявиться, що перехворіли насправді вдвадцятеро-втридцятеро більше, ніж показує статистика, тоді буде зрозуміло, що є колективний імунітет і природним шляхом інфікування загасає.

"Якщо виявиться, що перехворіли 5%, тоді треба шукати причини в інших механізмах. Поки ми не розуміємо, чому загасання відбувається. Можливо, це можуть пояснити епідеміологи. За нашими оцінками, які ґрунтуються на аналізі зайвої смертності та летальності від самої хвороби, реально перехворіли раз вдесятеро більше. І тоді є підстави говорити, що колективний імунітет може впливати. Але, за офіційною статистикою, перехворіли близько 2,5% населення", – додає Бровченко.

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Чому в Україні падає статистика захворюваності на тлі інших країн, не можуть пояснити і епідеміологи. Для цього просто немає причин.

Катерина Сояк

епідеміолог

Мені здається, статистика набагато більше. За класичним епідпроцесом захворюваність не могла просто так зупинитися. В країні не вводили жорсткого карантину, не працювали з контактними особами. Тому мені здається, ситуація така ж, як і до свят. Просто зараз маніпулюють цифрами. Або просто дуже впало обстеження людей.

Яка ситуація в лікарнях?

Ольга Кобевко – інфекціоніст з Чернівців. Лікар працює на дві лікарні: обласну клінічну лікарню та міську лікарню №1.

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За її словами, до лікарень дійсно надходить менше пацієнтів.

Ольга Кобевко

інфекціоністка

Але треба враховувати, що зараз тривають свята, і я не впевнена, що буде далі зниження захворюваності. Завжди після свят йде збільшення як респіраторних інфекцій, так і харчових отруєнь. Ми, як лікарі, завжди до цього готові.

Статистика теж показує, що заповненість ліжок в лікарнях знижується.

Наприклад, 21 грудня в 10 областях зайнятість ліжок перевищувала 30%. А в Києві 41% "ковідних" ліжок були зайняті хворими. На другому місці Миколаїв – 38,8%.

Станом на 4 січня в Києві зайнято 33,8% ліжок, в Миколаєві – 30%. В інших містах зайнятість ліжок не доходить до 30%, а на Вінниччині – менше 15%.

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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Однак така ситуація може бути пов'язаною зі святами, передбачає Ольга Кобевко:

"Перед святами і в період свят ми не можемо бачити реальну ситуацію, тому що люди хочуть залишитися святкувати вдома. Може бути, що люди навіть з симптомами вирішили не звертатися за медичною допомогою".

Чи варто вводити локдаун?

Восьмого січня в Україні вводять нові обмеження на два тижні. Закриють все, крім продуктових магазинів, аптек, заправок і громадського транспорту.

Ці обмеження вводили ще 19 грудня з розрахунком на те, що захворюваність зростатиме.

"Карантин був потрібен в середині грудня, коли були корпоративи, святкування, великі зібрання людей в супермаркетах, це дійсно могло вплинути на зменшення статистики. Навіщо все дозволяти, а потім закривати після свят – я не розумію. Багато моментів не продумані. Повний локдаун повинен передбачити зупинку транспорту", – говорить Ольга Кобевко.

З іншого боку, після свят статистика може змінитися в інший бік.

"Якщо дивитися на цифри, які дають, то жорсткі обмеження не потрібні. Але потрібно дивитися на заповненість ліжок після свят. На сьогодні у нас немає нормальних цифр і системи епіднагляду. Якщо оперувати тільки офіційними цифрами, то країна не може сказати, що у нас 4000 нових хворих, тому ми вводимо локдаун. Я думаю, його не введуть", – говорить Катерина Сояк.

Нагадаємо, в соціальних мережах все більше пересудів щодо скасування зимового локдауну, який повинен початися з 8 січня. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов також спростував інформацію про те, що в Україні можуть скасувати локдаун. Він пояснив це тим, що систему охорони здоров'я необхідно розвантажити від коронавірусу перед початком сезону грипу.

Тим часом в Європі посилюють карантинні обмеження через зростання захворюваності. Детальніше дивіться в сюжеті "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Відміна локдауну

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карантин МОЗ коронавірус інфекціоніст локдаун

Джерело: Сьогодні

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