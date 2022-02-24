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Навіщо потрібне було вторгнення: названа основна мета Путіна

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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24 лютого, 10:50
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Грозєв назвав основні причини сьогоднішньої ситуації в Україні
Путин хоче встановити свою владу
Путин хоче встановити свою владу / Фото: Колаж: Сьогодні

Те, що відбувається сьогодні, зовсім не пов'язане з Донбасом, у президента Росії зовсім інші цілі щодо України. Про це заявив болгарський експерт Христо Грозєв в інтерв'ю телеканалу Україна 24 .

"Мета Путіна – скинути і поставити новий уряд, він це сказав і навіть не приховував це. Одна з його можливих демонстрацій наслідків – це застосування тактичної ядерної зброї, аби показати те, що він готовий на це", – наголосив він.

За його словами, можливо, це буде якийсь диверсійний удар поза Україною і, звісно, фізична мета – Київ.

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"Дипломатична реакція РФ повністю лицемірна, і вона не призводить ні до чого після сьогоднішнього дня. США не будуть говорити з Путіним, якщо хтось це зробить, він вважатиметься не зрадником, а якимось божевільним. Все змінилося для Росії геополітично з сьогоднішнього дня", – сказав він.

Що сталося вранці 24 лютого

  • Радник Міністра МВС Антон Геращенко розповів, де в Україні фіксують вибухи після гучної заяви президента РФ Володимира Путіна щодо початку спецоперації в Україні. Геращенко зазначив, що в Україні були ракетні удари по центрах військового управління, аеродромів, військових складів у Києві, Харкові та Дніпрі. Йдуть артилерійські обстріли кордону.
  • У місті Ніжині Чернігівської області було обстріляно командно-диспетчерський пункт ДСНС. Внаслідок обстрілу поранено трьох рятувальників.
  • У Черкаській області оголошено евакуацію. Йдеться про Уманський район.
  • Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що продовжується обстріл об'єктів військової інфраструктури.
  • У Києві звучать сирени цивільної оборони, вранці було чути обстріл районів.
  • Укрзалізниця повідомила, що всі потяги курсують за графіком.
  • На Луганщині розпочалася евакуація місцевих жителів.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив про запровадження воєнного стану по всій Україні.

Раніше ми писали, що минулого тижня депутати проголосували за те, щоб прийняти звіт тимчасової слідчої комісії, що вивчала (ТСК) діяльність "Укрзалізниці" з 2015 до 2020 року. Ми вивчили цей документ.

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