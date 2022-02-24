Навіщо потрібне було вторгнення: названа основна мета Путіна

Грозєв назвав основні причини сьогоднішньої ситуації в Україні

Путин хоче встановити свою владу / Фото: Колаж: Сьогодні

Те, що відбувається сьогодні, зовсім не пов'язане з Донбасом, у президента Росії зовсім інші цілі щодо України. Про це заявив болгарський експерт Христо Грозєв в інтерв'ю телеканалу Україна 24 .

"Мета Путіна – скинути і поставити новий уряд, він це сказав і навіть не приховував це. Одна з його можливих демонстрацій наслідків – це застосування тактичної ядерної зброї, аби показати те, що він готовий на це", – наголосив він.

За його словами, можливо, це буде якийсь диверсійний удар поза Україною і, звісно, фізична мета – Київ.

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"Дипломатична реакція РФ повністю лицемірна, і вона не призводить ні до чого після сьогоднішнього дня. США не будуть говорити з Путіним, якщо хтось це зробить, він вважатиметься не зрадником, а якимось божевільним. Все змінилося для Росії геополітично з сьогоднішнього дня", – сказав він.

Що сталося вранці 24 лютого

Радник Міністра МВС Антон Геращенко розповів, де в Україні фіксують вибухи після гучної заяви президента РФ Володимира Путіна щодо початку спецоперації в Україні. Геращенко зазначив, що в Україні були ракетні удари по центрах військового управління, аеродромів, військових складів у Києві, Харкові та Дніпрі. Йдуть артилерійські обстріли кордону.

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