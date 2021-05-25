Ставив питання чиновнику: в Харкові напали на журналіста

Журналіст задав кілька запитань чиновнику міськради, після чого на нього напали невідомі чоловіки

У Харкові на журналіста, який виконував редакційне завдання, напали невідомі чоловіки. Вони били та штовхали його.

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Про це повідомили в пресслужбі поліції.

Журналіст на проспекті Ювілейному поставив кілька запитань чиновнику міськради, після чого на нього напали невідомі чоловіки.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі. Зараз проводиться досудове розслідування.

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