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СЬОГОДНІ Новини України

Засідання ТКГ з Донбасу і брифінг голови МЗС – анонси СЬОГОДНІ

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
26 серпня, 07:00
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На четвер запланована чергова зустріч Тристоронньої контактної групи, а Дмитро Кулеба розповість про результатат саміту Кримської платформи
Засідання ТКГ і брифінг Дмитра Кулеби
Засідання ТКГ і брифінг Дмитра Кулеби / Фото: Колаж: Сьогодні

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 26 серпня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

Україна

  • Засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі.
  • 13:00 – засідання Кабінету міністрів України. Трансляція.
  • 8:00 – засідання у справі про силовий розгін протестувальників на Майдані в ніч на 19 лютого 2014 року в Шевченківському райсуді Києва (вул. Дегтярівська, 31а).
  • 10:00 – засідання Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а).
  • 10:00 – онлайн-брифінг заступника голови Національної служби здоров'я України Тетяни Бойко на тему "Безкоштовні ліки".
  • 11:00 – круглий стіл "Доступ до документів репресивних органів в Україні і Латвії. (Не) відкриті радянські архіви України і Латвії".
  • 11:00 – безкоштовна екскурсія від Національного музею Революції гідності. Маршрут стартує від однієї з "фортець" протестувальників – Будинку профспілок. Збір в Інформаційно-виставковому центрі Музею Майдану (Майдан Незалежності, 18/2, Будинок профспілок). Реєстрація за посиланням.
  • 11:30 – онлайн-брифінг міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про результати інавгураційного саміту Кримської платформи та інші актуальні питання зовнішньої політики України. Трансляція.
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Київ

  • 12:00 – "пряма лінія" за участю директора Департаменту соціальної політики Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Руслана Світлого в Контактному центрі. Дзвінки прийматимуться за телефоном 15-51 до 13:00.
  • 17:00 – відкриття виставки "Музейна графічна Франкіана" в Музеї видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького. Виставка триватиме до 26 вересня. Деталі.

Київська область

  • 11:00 – засідання у справі про викрадення і вбивство Юрія Вербицького, викрадення Ігоря Луценка в Бориспільському міськрайонному суді (Київський Шлях, 72, Бориспіль).

Львів

  • Медійна конференція Центрально-Східної Європи Lviv Media Forum 2021. Реєстрація за посиланням. Деталі: сайт, Facebook.

За кордоном

  • ОЕСР опублікує дані про зміну ВВП країн, що входять в організацію, у другому кварталі 2021 року.

Таджикистан

  • У Душанбе відбудеться засідання Консультативної ради керівників органів державної (виконавчої) влади, що здійснюють управління державними матеріальними резервами в державах – учасницях СНД.
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Казахстан

  • У Нур-Султані 26-28 серпня відбудеться Міжнародний форум "Антиконтрафакт 2021".

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