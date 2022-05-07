Захищав країну з 2014-го. На фронті загинув журналіст Максим Мединський

На фронті загинув журналіст Максим Мединський, захищаючи Україну у лавах Збройних сил. Він родом із Болграда Одеської області. Хлопець з дитинства хотів стати десантником.
Про це повідомляє Болградська міська рада та батько загиблого журналіста.
"Болградська міська рада висловлює слова глибокого співчуття родині Мединських, з приводу трагічної гибелі сина Максима Мединського, лейтенанта Збройних сил України", – написали у міській раді.
Як відомо, Мединський пішов на фронт у 2014 році і знову пішов захищати свою країну у 2022-му.
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Мединський розповідав, що виріс у військовій сім'ї у Болграді. Його батько – військовий журналіст, а мати – вчителька за освітою, теж служила. Тож хлопець з дитинства мріяв стати десантником.
Мединський пішов на фронт у 2014 році
Мединський закінчив факультет журналістики, а згодом працював на інформаційних сайтах.
"Мені ніколи не було страшно втратити своє життя, лише боявся втратити його якось по-дурному. Тому не стояло питання: йти на війну чи ні. У моїй країні війна, отже я маю її захищати", – заявляв Мединський," – заявляв захисник.
У соцмережах Мединського вказано, що він працював у Міністерстві інфраструктури України та був одружений.
Максим Мединський загинув на фронті