Захищав країну з 2014-го. На фронті загинув журналіст Максим Мединський

Захисник виріс у військовій сім'ї у Болграді, тому він з дитинства мріяв стати десантником

В Україні на війні загинув журналіст Максим Мединський. Фото: колаж "Сьогодні"

На фронті загинув журналіст Максим Мединський, захищаючи Україну у лавах Збройних сил. Він родом із Болграда Одеської області. Хлопець з дитинства хотів стати десантником.

Про це повідомляє Болградська міська рада та батько загиблого журналіста.

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"Болградська міська рада висловлює слова глибокого співчуття родині Мединських, з приводу трагічної гибелі сина Максима Мединського, лейтенанта Збройних сил України", – написали у міській раді.

Як відомо, Мединський пішов на фронт у 2014 році і знову пішов захищати свою країну у 2022-му.

Мединський розповідав, що виріс у військовій сім'ї у Болграді. Його батько – військовий журналіст, а мати – вчителька за освітою, теж служила. Тож хлопець з дитинства мріяв стати десантником.

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Мединський пішов на фронт у 2014 році

Мединський закінчив факультет журналістики, а згодом працював на інформаційних сайтах.

"Мені ніколи не було страшно втратити своє життя, лише боявся втратити його якось по-дурному. Тому не стояло питання: йти на війну чи ні. У моїй країні війна, отже я маю її захищати", ­– заявляв Мединський," – заявляв захисник.

У соцмережах Мединського вказано, що він працював у Міністерстві інфраструктури України та був одружений.

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Максим Мединський загинув на фронті

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