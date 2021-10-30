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СЬОГОДНІ Новини України

Завтра українці сплять на годину довше: коли ВР закриє питання (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
30 жовтня, 22:43
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Цілком можливо, що стрілки пересуваємо цього разу востаннє

Щоранку, за будь-якої погоди, Людмила піднімається на міську ратушу в центрі Снятина. Вона – єдина на Прикарпатті жінка-годинник. Про дзигар на столітній ратуші завжди дбали тільки чоловіки. Справу передавали із покоління до покоління. Саме родич Людмили рік тому і попросив її доглядати механізм, тому що раптово вихав за кордон. Так, 33-річна медсестра і стала годинникаром.

"І не розумію, до кінця як воно взаємодіє один з одним. Одну підкрутила – там збилося. Де добре стукає – погано показує. І це все поки що я зрозуміла ту ниточку, якою все пов'язано… минуло два місяці", – каже годинник.

Нині вже без проблем заводить механізм. У вихідні Людмила Рокицька "крутить" його на годину назад. Так Снятин перейде до зимового часу.

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Депутати хочуть залишити Україну на зимовому часі

Як і вся країна. І, можливо, стрілки пересуваємо цього разу востаннє. Навесні депутати у першому читанні ухвалили законопроєкт, за яким Україна мала залишитися жити за зимовим часом. Це було за кілька тижнів до переходу на літнє.

Проте друге читання нардепи провалили, а документ уже місяцями у статусі – на доопрацюванні. І мабуть годинну дискусію незабаром оновлять. Поки що ж українців тішить думка, що з переведенням стрілок на годину довше спатимемо.

Зимовий переклад – це як маленьке свято, а навесні трохи складніше. Але не всі радіють.

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"До появи дитини не помічала. Зараз більше переживаю на рахунок її режиму. Вона прив'язана до часу свого біоритму. Ймовірно, що вона прокидатиметься за час раніше", – каже мешканка Києва Анастасія.

Що кажуть лікарі

У зоні ризику – і люди із хронічними захворюваннями. Тому лікарі та вчені радять готуватися до переведення годинника заздалегідь і поступово. Наприклад, за кілька днів – на півгодини раніше вечеряти і лягати спати.

"Під час перекладу треба згадати про свого кардіолога, підтягнути хронічні проблеми, ендокринолога. Максимально потрібно багато поцілунків, свіжого повітря, йогівські дихальні вправи, провітрювання кімнати", – розповідає лікар-сомнолог Юрій Погорецький.

Територіально Україна розташована у різних часових поясах. Частина Закарпаття – у першому, більшість країни – у другому, а Луганська, Донецька та частково Харківська, Дніпропетровська та Запорізька області – у третьому.

"Ми велика, красива країна, і в нас в астрономічному часі різниця між Ужгородом та Харковом – майже в один часовий пояс", – каже біологія Ольга Маслова.

Тому в нас така компромісна рекомендація – залишати зимовий час, але для тих регіонів, де є нюанси, – вводити індивідуальний час не на годиннику, а для початку – роботи, наприклад.

Кілька років тому Євросоюз скасував обов'язкове для всіх країн переведення годинника, втім там досі узгоджують проблемні моменти. Від часу, наприклад, залежить транспортна логістика.

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