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СЬОГОДНІ Новини України

Завтра в Україні буде тепло та сонячно – прогноз на 15 лютого

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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14 лютого, 18:00
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Місцями повітря прогріється до +7 градусів, опадів не буде майже по всій території країни
В Україні очікується сонячна погода.
В Україні очікується сонячна погода. / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Україні завтра, 15 лютого, буде сонячною та ясною майже по всій території країни. Опадів також не слід очікувати.

Про це свідчать дані сайту sinoptik.ua.

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Так, у західних областях температура повітря вночі опуститься до -4-6 градусів. Проте вже вдень прогріється до +7 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті – там вночі стовбчики термометрів не опустяться нижче нуля. Вдень у західних регіонах буде пасмурно, місцями прогнозують дощ зі снігом.

На Півночі країни очікується нічне похолодання до -4 градусів. Однак вдень температура прогріється до +4 градусів. Опадів не очікується, протягом дня буде ясно.

В східних областях температура повітря коливатиметься від -6 градусів вночі до +5 градусів вдень. Опадів чекати не варто, весь день буде сонячна погода.

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На Півдні температура коливатиметься в межах від -3 до +5 градусів. Опадів 15 лютого не прогнозують.

В центральних регіонах також буде ясно. На зміну нічним несильним морозам прийде сонячний теплий день – місцями буде до +4 градусів. Без опадів.

15 лютого стане крайнім сонячним днем перед зміною погоди – вже з 16 лютого Україну накриє пасмурна погода, а 17 лютого в багатьох регіонах підуть дощі.

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Якою буде погода в лютому

Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко розповів "Сьогодні", що у лютому середньомісячна температура повітря буде від 0 до 4 градусів морозу, на високогір'ї Карпат – до 6 градусів морозу, це близько до норми (тобто лютий виявиться теплішим за січень на 1-2 градуси. – Авт.). На півдні Одеської області, а також у Криму та на Закарпатті — до 4 градусів тепла.

У лютому весни очікувати не варто.

"Якщо температура у лютому прогнозується в межах норми, то й зима цього місяця не закінчиться. Розрахунки показують: лютий буде зимовим місяцем, ми не бачимо, що середньодобова температура у лютому стійко перейде через нуль градусів у бік підвищення", — розповів нам Анатолій Прокопенко.

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