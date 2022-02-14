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Завтра в Украине будет тепло и солнечно – прогноз на 15 февраля

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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14 февраля, 18:00
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Местами воздух прогреется до +7 градусов, осадков не будет почти по всей территории страны
В Украине ожидается солнечная погода.
В Украине ожидается солнечная погода. / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Украине завтра, 15 февраля, будет солнечной и ясной почти по всей территории страны. Осадков тоже не следует ожидать.

Об этом свидетельствуют данные сайта sinoptik.ua.

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Так, в западных областях температура воздуха ночью опустится до -4-6 градусов. Однако днем прогреется до +7 градусов. Теплее всего будет на Закарпатье – там ночью столбики термометров не опустятся ниже нуля. Днем в западных регионах пасмурно, местами прогнозируют дождь со снегом.

На севере страны ожидается ночное похолодание до -4 градусов. Однако днем температура прогреется до +4 градусов. Осадков не ожидается, в течение дня будет ясно.

В восточных областях температура воздуха будет колебаться от -6 градусов ночью до +5 градусов днем. Осадков ждать не следует, весь день будет солнечная погода.

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На юге температура будет колебаться от -3 до +5 градусов. Осадки 15 февраля не прогнозируют.

В центральных регионах тоже будет ясно. На смену ночным несильным морозам придет солнечный теплый день – местами будет до +4 градусов. Без осадков.

15 февраля станет крайним солнечным днем перед сменой погоды – уже с 16 февраля Украину накроет облачная погода, а 17 февраля во многих регионах пойдут дожди.

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Какая будет погода в феврале

Заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал "Сегодня", что в феврале среднемесячная температура воздуха будет от 0 до 4 градусов мороза, на высокогорьях Карпат – до 6 градусов мороза, это близко к норме (т.е. февраль окажется теплее января на 1 -2 градуса.– Авт.). На юге Одесской области, а также в Крыму и Закарпатье – до 4 градусов тепла.

В феврале весны ждать не стоит.

"Если температура в феврале прогнозируется в пределах нормы, то и зима в этом месяце не закончится. Расчеты показывают: февраль будет зимним месяцем, мы не видим, что среднесуточная температура в феврале устойчиво перейдет через ноль градусов в сторону повышения", – рассказал Анатолий Прокопенко.

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