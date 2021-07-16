Заява Байдена і Меркель про "Північний потік – 2" і чому пішов Аваков – головні новини за ніч

Президент США і канцлер Німеччини дали спільну прес-конференцію, а в МВС підтвердили одну з версій відставки міністра – і інші новини

Ангела Меркель, Джо Байден, Арсен Аваков / колаж "Сьогодні"

Сайт "Сегодня" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Байден і Меркель – про "Північний потік – 2"

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Президент США Джо Байден і канцлер ФРН Ангела Меркель дали спільну прес-конференцію. Вони заявили, що Сполучені Штати і Німеччина по різному оцінюють проєкт російського газопроводу"Північний потік – 2", але в тому, що Україна залишається транзитною країною вони єдині. Також обіцяють діяти активно щодо Росії.

/ Фото: REUTERS

Стаття Путіна замість підручника

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав внести статтю президента РФ Володимира Путіна "Про історичну єдність росіян і українців" як одну з обов'язкових тем для вивчення російськими військовослужбовцями на заняттях з військово-політичної підготовки.

Чому пішов Аваков

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У МВС розповіли, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков дійсно пішов у відставку на прохання президента Володимира Зеленського – ця інформація раніше з'явилася у ЗМІ.

Ватажок "ДНР" вступить у "Єдину Росію"

Ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін збирається подати заяву на вступ у російську провладну партію"Єдина Росія". За його словами, це "відповідає його пріоритетам".

Що відбувалося в Україні та світі 15 липня, дивіться у новинах "Сьогодні":

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