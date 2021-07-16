Заява Байдена і Меркель про "Північний потік – 2" і чому пішов Аваков – головні новини за ніч

Ангела Меркель, Джо Байден, Арсен Аваков / колаж "Сьогодні"
Сайт "Сегодня" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
Байден і Меркель – про "Північний потік – 2"
Президент США Джо Байден і канцлер ФРН Ангела Меркель дали спільну прес-конференцію. Вони заявили, що Сполучені Штати і Німеччина по різному оцінюють проєкт російського газопроводу"Північний потік – 2", але в тому, що Україна залишається транзитною країною вони єдині. Також обіцяють діяти активно щодо Росії.
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Стаття Путіна замість підручника
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав внести статтю президента РФ Володимира Путіна "Про історичну єдність росіян і українців" як одну з обов'язкових тем для вивчення російськими військовослужбовцями на заняттях з військово-політичної підготовки.
Чому пішов Аваков
У МВС розповіли, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков дійсно пішов у відставку на прохання президента Володимира Зеленського – ця інформація раніше з'явилася у ЗМІ.
Ватажок "ДНР" вступить у "Єдину Росію"
Ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін збирається подати заяву на вступ у російську провладну партію"Єдина Росія". За його словами, це "відповідає його пріоритетам".
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