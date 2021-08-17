Заява Байдена щодо Афганістану і бійка екс-нардепа зі слідчим – головні новини за ніч

Президент США виступив з роз'ясненнями щодо ситуації в Афганістані, а в Києві Геннадій Балашов напав на слідчого просто на допиті – та інші новини

Джо Байден зробив заяву щодо Афганістану, а Геннадій Балашов побився на допиті / колаж "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Південь Росії затопило

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У Росії затопило південний регіон, пляжі Сочі, Анапи і Туапсе, закриті, введено режим надзвичайної ситуації. У деякі населені пункти можна дістатися тільки на човні.

У Росії затопило кілька регіонів / колаж "Сьогодні"

Українці не можуть покинути базу в Кабулі

У захопленій талібами столиці Афганістану Кабулі на одній з баз опиниилися заблокованими 12 громадян України. Води і їжі їм вистачить ще приблизно на тиждень, а бойовики змінили охорону та вимагають здати зброю.

Останнє слово Байдена щодо Афганістану

Президент Сполучених Штатів Джо Байден виступив із заявою щодо ситуації, що склалася в Афганістані, влада в якому вчора перейшла до талібів. Він зокрема ще раз пояснив рішення вивести війська з країни і назвав відповідальних за те, що відбувається там.

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Байден высловився про вихід США з Афганістану / колаж "Сьогодні"

Екс-депутат на допиті побився зі слідчим

У Києві після допиту в Печерському райуправлінні поліції затримали колишнього народного депутата, лідера партії "5.10" Геннадія Балашова, який побився зі слідчим. Момент нападу на правоохоронця і бійки в Печерському райуправлінні потрапив на відео.

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