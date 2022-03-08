Зеленський відкликав українських миротворців з інших країн – указ

Президент Володимир Зеленський у зв'язку зі збройною агресією Росії підписав указ про відкликання українського контингенту, який бере участь у міжнародних операціях з підтримки миру та безпеки.
"З метою захисту суверенітету та територіальної цілісності держави, відповідно до статті 7 Закону України "Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки", постановляю відкликати національний контингент і національний персонал, які беруть участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, до України з метою їхньої участі в захисті суверенітету та територіальної цілісності держави", – йдеться у документі, опублікованому пресслужбою глави держави.
Цей указ набув чинності з дня його опублікування.
Озвучено останні втрати окупантів
За інформацією Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.03 (включно) орієнтовно становлять:
Далі по темі
- особового складу – понад 12 000 осіб,
- танків ‒ 303 од.,
- бойових броньованих машин ‒ 1036 од.,
- артилерійських систем – 120 од.
- РСЗВ – 56 од.,
- засоби ППО – 27 од.,
- літаків – 48 од.,
- вертольотів – 80 од.,
- автомобільної техніки – 474 од.,
- кораблі/катери – 3 од.,
- цистерн з ПММ – 60,
- БПЛА – 7.
Військові зазначають, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Читайте також: