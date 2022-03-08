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Зеленський відкликав українських миротворців з інших країн – указ

Павло Заяць Павло Заяць
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8 березня, 10:05
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Миротворці прийдуть на допомогу ЗСУ
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Володимир Зеленський у зв'язку зі збройною агресією Росії підписав указ про відкликання українського контингенту, який бере участь у міжнародних операціях з підтримки миру та безпеки.

"З метою захисту суверенітету та територіальної цілісності держави, відповідно до статті 7 Закону України "Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки", постановляю відкликати національний контингент і національний персонал, які беруть участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, до України з метою їхньої участі в захисті суверенітету та територіальної цілісності держави", – йдеться у документі, опублікованому пресслужбою глави держави.

Цей указ набув чинності з дня його опублікування.

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Озвучено останні втрати окупантів

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.03 (включно) орієнтовно становлять:

  • особового складу – понад 12 000 осіб,
  • танків ‒ 303 од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 1036 од.,
  • артилерійських систем – 120 од.
  • РСЗВ – 56 од.,
  • засоби ППО – 27 од.,
  • літаків – 48 од.,
  • вертольотів – 80 од.,
  • автомобільної техніки – 474 од.,
  • кораблі/катери – 3 од.,
  • цистерн з ПММ – 60,
  • БПЛА – 7.

Військові зазначають, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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