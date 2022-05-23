Зеленський погасив нову марку про російський військовий корабель — епічне відео

"Укрпошта" випустила нову військову марку, присвячена хоробрості українських військових на острові Зміїний, який захопили окупанти Вона називається "Російський військовий корабель... Все!" Марку серії погасив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Telegram-канал "Україна 24".
"Такі речі, як ця марка, — це, перш за все, символи, які допомагають нам вірити в нашу перемогу. Що ми неодмінно переможемо в цій війні, а окупант піде на дно. Інтерес людей до цих марок є підтвердженням цього. Переконаний, що таких символів перемоги ми матимемо ще багато", – сказав Володимир Зеленський.
У процедурі також взяли участь командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа та гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський. Усі троє підписали чотири конверти. Комплекти з конвертів та марок будуть виставлені на аукціоні для збору коштів на ЗСУ.
Фото: "Укрпошта"
Фото: "Укрпошта"
Фото: "Укрпошта"
Що відомо про марку
"Укрпошта" анонсувала старт продажів другої серії марок про "російський військовий корабель" — тепер темою буде потоплення судна українськими військовими. Про це повідомила пресслужба "Укрпошти".
" 23 травня, у День морської піхоти України, а також на 40-й день після трагічної загибелі російського військового крейсера "Москва", Укрпошта випустить марку "Російський військовий корабель… Все!" – повідомили у компанії.
Усього компанія надрукувала 5 мільйонів екземплярів марок у двох номіналах:
- "Російський військовий корабель... ВСІ! Смерть ворогам!" F для відправлень Україною;
- "Російський військовий корабель... ВСІ! Слава нації!" W для міжнародних відправлень.
Продаватимуть марку більш ніж у 1500 відділеннях "Укрпошти", зокрема – у райцентрах. Щоправда, на продаж встановлено ліміт: 2 блоки по 3 марки будь-якого номіналу одного покупця.
Вартість листа (3 марки та 3 купони) складе 69 грн і 4,5 долара відповідно.
Нагадаємо, що наступного дня після випуску першої марки, присвяченої темі "російського військового корабля", те саме судно, яке загрожувало українцям на острові Зміїний і було послано за відомою адресою, було підбито ракетами та затонуло. Крейсер "Москва" був флагманом Чорноморського флоту РФ.