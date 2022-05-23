Україна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
💥 Справа Медведчука - Порошенка 🔥 Герої Сьогодні ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Новини України

Зеленський погасив нову марку про російський військовий корабель — епічне відео

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 травня, 18:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Президент взяв участь у спеціальній церемонії
/ Фото: Укрпошта, Колаж: Сьогодні

"Укрпошта" випустила нову військову марку, присвячена хоробрості українських військових на острові Зміїний, який захопили окупанти Вона називається "Російський військовий корабель... Все!" Марку серії погасив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Telegram-канал "Україна 24".

"Такі речі, як ця марка, — це, перш за все, символи, які допомагають нам вірити в нашу перемогу. Що ми неодмінно переможемо в цій війні, а окупант піде на дно. Інтерес людей до цих марок є підтвердженням цього. Переконаний, що таких символів перемоги ми матимемо ще багато", – сказав Володимир Зеленський.

У процедурі також взяли участь командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа та гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський. Усі троє підписали чотири конверти. Комплекти з конвертів та марок будуть виставлені на аукціоні для збору коштів на ЗСУ.

Реклама


Фото: "Укрпошта"


Фото: "Укрпошта"


Фото: "Укрпошта"

Реклама

Що відомо про марку

"Укрпошта" анонсувала старт продажів другої серії марок про "російський військовий корабель" — тепер темою буде потоплення судна українськими військовими. Про це повідомила пресслужба "Укрпошти".

" 23 травня, у День морської піхоти України, а також на 40-й день після трагічної загибелі російського військового крейсера "Москва", Укрпошта випустить марку "Російський військовий корабель… Все!" – повідомили у компанії.

Реклама

Усього компанія надрукувала 5 мільйонів екземплярів марок у двох номіналах:

  • "Російський військовий корабель... ВСІ! Смерть ворогам!" F для відправлень Україною;
  • "Російський військовий корабель... ВСІ! Слава нації!" W для міжнародних відправлень.

Продаватимуть марку більш ніж у 1500 відділеннях "Укрпошти", зокрема – у райцентрах. Щоправда, на продаж встановлено ліміт: 2 блоки по 3 марки будь-якого номіналу одного покупця.

Вартість листа (3 марки та 3 купони) складе 69 грн і 4,5 долара відповідно.

Нагадаємо, що наступного дня після випуску першої марки, присвяченої темі "російського військового корабля", те саме судно, яке загрожувало українцям на острові Зміїний і було послано за відомою адресою, було підбито ракетами та затонуло. Крейсер "Москва" був флагманом Чорноморського флоту РФ.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Докладніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Діпломатичний фронт
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 08:40 23 травня
1
Особовий склад 29200
Особовий склад
2
Літаки 204
Літаки
3
Гелікоптери 170
Гелікоптери
4
Танки 1293
Танки
5
ББМ 3141
ББМ
6
Артилерія 604
Артилерія
7
Засоби ППО 93
Засоби ППО
8
РСЗВ 201
РСЗВ
9
БПЛА 476
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2206
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Христина Дмитренко – 22-річна біатлоністка, чемпіонка Юнацьких Олімпійських ігор, наразі у лавах Нацгвардії захищає Україну від російських окупантів. “Нехай я тимчасово і змінила гвинтівку для біатлону на автомат, але хоч би яка зброя була в моїх руках, перебуваю я на змаганнях або в армії – стоятиму до кінця. А стріляти я вмію!” – каже чемпіонка-захисниця.
Історія спортсменки
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

30306.71

Bitcoin Cash (BCH)

202.01

Binance Coin (BNB)

330.42

Ethereum (ETH)

2058.07

Litecoin (LTC)

72.65

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
50,99
39,86
55,99
-
52,00
-
57,00
-
52,00
-
58,00
-
52,00
51,00
57,00
-
52,00
51,00
57,00
39,00
-
44,00
46,00
38,36
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
-
-
39,86
42,31
-
-
39,50
42,29
-
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,92 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.92

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти