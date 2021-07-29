Зеленський запросив главу МВФ в Україну і вбивство дівчинки під Харковом – головні новини за ніч

Президент України провів телефонну розмову з главою МВФ, а в Харківській області виявили тіло зниклої дівчинки – та інші події

Крісталіна Георгієва та загибла Мирослава Третяк / колаж "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Вбивство дівчинки під Харковом

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Поліція Харківської області виявила тіло шестирічної Мирослави Третяк, яка зникла близько 18:00 в середу в селищі Старий Салтів. Дівчинку шукали кілька годин, за попередніми даними її згвалтували і вбили.

Зникла Мирослава Третяк / колаж "Сьогодні"

Розмова Зеленського з главою МВФ

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з главою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою обговорили прогрес у виконанні поточної програми stand-by і законопроєкт про Нацбанк. Зеленський також запросив Георгієву відвідати Україну.

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Крісталіна Георгієва та Володимир Зеленський. Aото Reuters

Пожежі в Антальї

Популярний поміж українців турецький курорт Анталья зараз охоплений вогнем. Масштабні лісові пожежі спалахнули в районі міста Манавгат – центрі туристичної провінції. Місцева влада заявляє, що вогонь не загрожує готелям на узбережжі, проте фотографії з пляжів, які заволокло димом, свідчать про зворотне.

Курортна Анталія охоплена вогнем. Евакуюють тисячі мешканців / Фото Твіттер / Колаж "Сегодня" В тренді Якщо не зміг впоратися з ситуацією – вона була непоправною. Дмитро Комаров назвав версії авіакатастрофи на Прикарпатті

AstraZeneca з Естонії

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В Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca, яку нашій країні виділив уряд Естонії.

Продовження скандалу з Брагарем

На патрульних, які зупинили нардепа від "Слуги народу" Євгенія Брагара і відправили його здавати тест на наркотики, відкрили два провадження – за вимагання хабара і за перевищення службових повноважень.

У ГБР почали розслідування за фактом вимагання та перевищення обов'язків. Колаж "Сьогодні"

Що відбувалося в Україні і світі 28 липня, дивіться у новинах "Сьогодні":

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