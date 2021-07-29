Русский
$ 26,86
31,7
  1. Новини України

Зеленський запросив главу МВФ в Україну і вбивство дівчинки під Харковом – головні новини за ніч

29 липня 2021 6:00

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Президент України провів телефонну розмову з главою МВФ, а в Харківській області виявили тіло зниклої дівчинки – та інші події

Крісталіна Георгієва та загибла Мирослава Третяк / колаж "Сьогодні"

Крісталіна Георгієва та загибла Мирослава Третяк / колаж "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Вбивство дівчинки під Харковом

Реклама

Поліція Харківської області виявила тіло шестирічної Мирослави Третяк, яка зникла близько 18:00 в середу в селищі Старий Салтів. Дівчинку шукали кілька годин, за попередніми даними її згвалтували і вбили.

Зникла Мирослава Третяк / колаж "Сьогодні"

Зникла Мирослава Третяк / колаж "Сьогодні"

Розмова Зеленського з главою МВФ

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з главою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою обговорили прогрес у виконанні поточної програми stand-by і законопроєкт про Нацбанк. Зеленський також запросив Георгієву відвідати Україну.

Реклама

Крісталіна Георгієва та Володимир Зеленський. Aото Reuters

Крісталіна Георгієва та Володимир Зеленський. Aото Reuters

Пожежі в Антальї

Популярний поміж українців турецький курорт Анталья зараз охоплений вогнем. Масштабні лісові пожежі спалахнули в районі міста Манавгат – центрі туристичної провінції. Місцева влада заявляє, що вогонь не загрожує готелям на узбережжі, проте фотографії з пляжів, які заволокло димом, свідчать про зворотне.

Курортна Анталія охоплена вогнем. Евакуюють тисячі мешканців / Фото Твіттер / Колаж "Сегодня"

Курортна Анталія охоплена вогнем. Евакуюють тисячі мешканців / Фото Твіттер / Колаж "Сегодня"

В тренді
Якщо не зміг впоратися з ситуацією – вона була непоправною. Дмитро Комаров назвав версії авіакатастрофи на Прикарпатті
Ігор Табанюк (зліва на фото) з українським журналістом Дмитром Комаровим (праворуч на фото). Фото: Дмитро Комаров

AstraZeneca з Естонії

Реклама

В Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca, яку нашій країні виділив уряд Естонії.

Продовження скандалу з Брагарем

На патрульних, які зупинили нардепа від "Слуги народу" Євгенія Брагара і відправили його здавати тест на наркотики, відкрили два провадження – за вимагання хабара і за перевищення службових повноважень.

У ГБР почали розслідування за фактом вимагання та перевищення обов'язків. Колаж "Сьогодні"

У ГБР почали розслідування за фактом вимагання та перевищення обов'язків. Колаж "Сьогодні"

Що відбувалося в Україні і світі 28 липня, дивіться у новинах "Сьогодні":

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

За Іспанією – Португалія. Які країни ЄС і на яких умовах вже пускають українців (оновлюється)
За Іспанією – Португалія. Які країни ЄС і на яких умовах вже пускають українців (оновлюється)Україна
Україну зачеплять північні циклони: в яких областях будуть грози, шквали і град
Україну зачеплять північні циклони: в яких областях будуть грози, шквали і градУкраїна
Українці старше 70 років отримають надбавку до пенсії
Українці старше 70 років отримають надбавку до пенсіїЕкономіка
День народження FOXTROT.UA: що підготував інтернет-магазин до свята
День народження FOXTROT.UA: що підготував інтернет-магазин до святаНовини компаній
Розвивав малу авіацію. На Прикарпатті розбився один з найдосвідченіших пілотів України
Розвивав малу авіацію. На Прикарпатті розбився один з найдосвідченіших пілотів УкраїниЗахід
Самотня хвиля в штиль? Чекайте шторм. Народний синоптик про погодні прикмети
Самотня хвиля в штиль? Чекайте шторм. Народний синоптик про погодні прикметиУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти