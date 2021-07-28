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Скандал з Брагарем і поліцією. На патрульних завели дві справи – подробиці

28 липня 2021 22:08

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Поки офіційної відповіді від копів нардеп не отримав, а про догану патрульним дізнався з новин

У ГБР почали розслідування за фактом вимагання та перевищення обов'язків. Колаж "Сьогодні"

У ГБР почали розслідування за фактом вимагання та перевищення обов'язків. Колаж "Сьогодні"

На патрульних, які зупинили нардепа від "Слуги народу" Євгенія Брагара і відправили його здавати тест на наркотики, почали два провадження – за вимагання хабара і за перевищення службових повноважень.

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Про це розповів сам депутат, пише "Гордон".

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Він зазначив, що сам скандал завершився ще 10 липня, коли експертиза показала відсутність наркотиків у нього в крові і протокол анулювали.

"Тоді ж поліцейські дізналися, що я – народний депутат. І то не від мене, а від мого помічника. Тому що, коли я з ними розмовляв, поводився як рядовий громадянин, який не розмахував ксивою, не був на блатних номерах", - сказав Брагар.

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Після цього інциденту він написав скарги у Нацполіцію і в ДБР. Депутат стверджує, що копи з вимкненими камерами вимагали у нього хабар. Поки офіційної відповіді від поліції не отримав, а про те, що інспекторам винесли догану, дізнався з новин.

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"У ДБР відкрили два провадження – за вимагання хабаря і за перевищення службових повноважень. Цих справ не закривали, наскільки мені відомо. Я ходив на допит, писав клопотання про виклик свідка. Його ще поки не опитували. Будемо стежити і чекати результатів розслідування", – додав чиновник.

Нагадаємо, Брагара зупинили нібито через непрацююче підсвічування заднього номера на авто.

Також раніше стався скандал з ще одним нардепом – Олександром Юрченком. Він скоїв ДТП у Львові, а потім ще і напав на свідка. Виявилося що нардеп був під наркотиками – це підтвердила експертиза. Він заперечував висновки лікарів і відмовився підписувати протокол.

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