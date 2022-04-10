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Зеленський: російському боягузтву ніщо не допоможе

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10 квітня, 23:20
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Настане день, коли Росії доведеться все визнати, визнати правду
Зеленський традиційно звернувся до українців
Зеленський традиційно звернувся до українців / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти вже настільки втратили зв'язок із реальністю, що звинувачують Україну в тому, що очевидно для всіх у світі зробили саме російські війська.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

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"Коли людям не вистачає сміливості, щоб визнати свої помилки, вибачитися, адаптуватися до реальності, навчитися, вони перетворюються на монстрів. А коли світ це ігнорує, монстри вирішують, ніби це світ повинен адаптуватися під них. Україна все це зупинить. Російському боягузтву ніщо не допоможе. Настане день, коли їм доведеться все визнати, визнати правду", – сказав Зеленський.

Зеленський пообіцяв відновити всі межі України

Вся лінія державного кордону України буде відновлено. Про це заявив у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський, передає прес-служба ВП Telegram-каналі.

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"Прийде час, і буде відновлено всю лінію державного кордону України. І щоб це сталося швидше, ми повинні бути зосередженими, готовими сміливо дивитися в очі злу і відповідати на кожну злочинну дію проти України, проти наших людей, проти нашої свободи. Зло буде покарано", – сказав він.

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