Зеленського підтискає головний конкурент — новий президентський рейтинг

Опубліковано нові результати опитування, за кого проголосували б українці на виборах глави держави

/ Фото: Reuters

Якби вибори президента України проходили найближчої неділі, перемогу здобув би чинний глава держави Володимир Зеленський. Про це свідчать результати соціологічного опитування компанії SOCIS .

За даними дослідження, рейтинг Зеленського становить 17,1%, а серед тих, хто визначився із кандидатом, за нього готові віддати голоси 23,7% українців.

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На другому місці п'ятий президент України та лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко з 15,8% рейтингу та 21,9% підтримки на виборах серед тих, хто визначився.

Замикає трійку лідерів із великим відривом лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко з рейтингом 6,7%, за яку готові проголосувати 9,3% виборців, що визначилися з вибором.

Далі у списку розташувалися: Юрій Бойко (рейтинг 6,1%, на виборах 8,5% голосів), Дмитро Разумков (рейтинг 5,9%, підтримка на виборах 8,2%), Євген Мураєв (рейтинг 5,6%, на виборах – 7,7%), Ігор Смешко (рейтинг 5,4%, підтримка на виборах 7,4%), Володимир Гройсман (рейтинг 4,6%, на виборах 6,4% голосів), Віктор Медведчук (рейтинг 1,7%, голосів на виборах 2,3%), а замикає десятку Олег Тягнибок (рейтинг 1,7%, підтримка на виборах 1,7%). За Олега Ляшка з рейтингом 1,3% готові проголосувати 1,7% українців, за Кіру Рудік із рейтингом 0,3% проголосували б 04%. За іншого кандидата б проголосували 0,6%, ні за кого — 6,6%. Не визначились із кандидатом 14,8%.

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Кого опитували

Терміни проведення дослідження: 11 – 16 лютого 2022 року; Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старше 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області; Опитування не проводилося в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей; Усього було опитано 2000 респондентів.

Інші рейтинги

Раніше були оприлюднено результати опитування Київського міжнародного інституту соціології на ту саму тему, яка проводилася на початку лютого.

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