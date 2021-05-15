В Україну скоро прийде спека – прогноз погоди на найближчі дні (карта)

Як захистити взуття від промокання / Фото: Getty Images
У найближчі дні Україну заливатимуть дощі, в деяких областях прогнозують навіть грози. У той же час в країну прийде справжня спека.
Про це повідомляє "Укргідрометцентр".
У неділю, 16 травня, синоптики прогнозують дощі на заході та півдні України, на решті території буде сонячно і без опадів.
Температура повітря:
- на заході – 17-21 градус тепла;
- на сході – 23-27 градусів:
- на півночі – 22-25 градусів;
- на півдні – 23-26 градусів;
- в центрі України і в Києві – 22-25 градусів;
У понеділок, 17 травня, грози прогнозують практично по всій Україні. Сонячно і без опадів буде лише в Луганську. синоптики прогнозують дощі на заході та півдні України, на решті території буде сонячно і без опадів.
Температура повітря:
- на заході – 18-23 градуси тепла;
- на сході – 23-29 градусів:
- на півночі – 20-23 градуси;
- на півдні – 20-23 градуси;
- в центрі України і в Києві – 19-22 градуси;
У вівторок, 18 травня, грози накриють всю Україну. У країні буде хмарно з дощами. У цей день трохи похолодає.
Температура повітря:
- на заході – 16-20 градусів тепла;
- на сході – 19-26 градусів:
- на півночі – 17-20 градусів;
- на півдні – 20-23 градуси;
- в центрі України і в Києві – 17-19 градусів;
У середу, 19 травня, грозові дощі все ще будуть заливати Україну. А температура повітря через опади опуститься ще нижче.
Температура повітря:
- на заході – 13-16 градусів тепла;
- на сході – 17-23 градуси:
- на півночі – 15-19 градусів;
- на півдні – 19-22 градуси;
- в центрі України і в Києві – 16-18 градусів;
У четвер, 20 травня, в Україні почне налагоджуватися погода – в Луганську, Донецьку і Запоріжжі буде сонячно і без опадів. На решті території – грози.
Температура повітря:
- на заході – 13-16 градусів тепла;
- на сході – 17-23 градуси:
- на півночі – 15-18 градусів;
- на півдні – 19-22 градуси;
- в центрі України і в Києві – 15-18 градусів;
Раніше ми повідомляли, що відомий народний синоптик України Леонід Горбань розповідав в коментарі сайту "Сегодня", якою буде погода в Україні влітку.