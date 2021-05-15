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В Україну скоро прийде спека – прогноз погоди на найближчі дні (карта)

15 травня, 19:41

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

В той же час, Україну практично заллє грозовими дощами, але не надовго – з 20 травня погода налагодиться

Як захистити взуття від промокання

Як захистити взуття від промокання / Фото: Getty Images

У найближчі дні Україну заливатимуть дощі, в деяких областях прогнозують навіть грози. У той же час в країну прийде справжня спека.

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Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

У неділю, 16 травня, синоптики прогнозують дощі на заході та півдні України, на решті території буде сонячно і без опадів.

Температура повітря:

  • на заході – 17-21 градус тепла;
  • на сході – 23-27 градусів:
  • на півночі – 22-25 градусів;
  • на півдні – 23-26 градусів;
  • в центрі України і в Києві – 22-25 градусів;

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У понеділок, 17 травня, грози прогнозують практично по всій Україні. Сонячно і без опадів буде лише в Луганську. синоптики прогнозують дощі на заході та півдні України, на решті території буде сонячно і без опадів.

Температура повітря:

  • на заході – 18-23 градуси тепла;
  • на сході – 23-29 градусів:
  • на півночі – 20-23 градуси;
  • на півдні – 20-23 градуси;
  • в центрі України і в Києві – 19-22 градуси;

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У вівторок, 18 травня, грози накриють всю Україну. У країні буде хмарно з дощами. У цей день трохи похолодає.

Температура повітря:

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Як захистити взуття від промокання
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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
  • на заході – 16-20 градусів тепла;
  • на сході – 19-26 градусів:
  • на півночі – 17-20 градусів;
  • на півдні – 20-23 градуси;
  • в центрі України і в Києві – 17-19 градусів;

У середу, 19 травня, грозові дощі все ще будуть заливати Україну. А температура повітря через опади опуститься ще нижче.

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Температура повітря:

  • на заході – 13-16 градусів тепла;
  • на сході – 17-23 градуси:
  • на півночі – 15-19 градусів;
  • на півдні – 19-22 градуси;
  • в центрі України і в Києві – 16-18 градусів;

У четвер, 20 травня, в Україні почне налагоджуватися погода – в Луганську, Донецьку і Запоріжжі буде сонячно і без опадів. На решті території – грози.

Температура повітря:

  • на заході – 13-16 градусів тепла;
  • на сході – 17-23 градуси:
  • на півночі – 15-18 градусів;
  • на півдні – 19-22 градуси;
  • в центрі України і в Києві – 15-18 градусів;

Раніше ми повідомляли, що відомий народний синоптик України Леонід Горбань розповідав в коментарі сайту "Сегодня", якою буде погода в Україні влітку.

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