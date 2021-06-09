Чи чекати справжнього літа найближчими днями? Синоптики уточнили прогноз погоди

Уже другий тиждень циклон не припиняє лютувати в Україні – погода на вулиці більше нагадує весну, а не літо

Циклону сподобалося в Україні і найближчими днями справжнього літа зі спекою і пляжним відпочинком чекати не варто. До початку наступного тижня знову дощі з грозами і помірна температура повітря.

Реклама

Про це свідчать дані карт Укргідрометцентру.

Так, у четвер, 10 червня, по всій Україні 22-25 градусів і всюди дощі з грозами, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

У п'ятницю, 11 червня, нічого не зміниться: ті ж 22-25 градусів і дощі у всіх областях. У Києві 22-24 тепла і гроза.

Реклама

У суботу, 12 червня, циклон продовжить заливати всю Україну і не пустить літню спеку – очікуємо приємну температуру до +24.

У неділю, 13 червня, у західних, північних і центральних областях температура 21-23 градуси, а на півдні і сході до +26. Дощі очікуються всюди, крім Донецької та Луганської областей.

Реклама

У понеділок, 14 червня, дощі практично припиняться на заході – там капатиме лише у Чернівецькій і Тернопільській областях. Температура від 20 градусів на заході до +26 на сході. У Києві дощ та 21-23 тепла.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Харків накрила негода – випав сильний град, вулицю затопило.