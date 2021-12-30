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СЬОГОДНІ Новини України

Чи чекати снігу? Якою буде погода на Новий рік в Україні – прогноз синоптика

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
30 грудня, 14:08
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Максимальна температура повітря в країні буде 9 градусів вище нуля
Погода в Україні 31 грудня та 1 січня/Колаж "Сьогодні"
Погода в Україні 31 грудня та 1 січня/Колаж "Сьогодні"

31 грудня та 1 січня в Україні буде дощ, а також прогнозують потепління

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода 31 грудня

Східна частина завтра буде холодною. Вночі від -6 до -11 градусів, а вдень від -1 до -6 градусів. Сніг варто чекати у другій половині дня та ввечері.

Захід України завершить 2021 рік найтеплішою погодою. Вдень температура повітря підніметься до +6 градусів. Також буде дощ та мокрий сніг.

На півдні України вночі та вранці буде сухо. Іноді з'являтиметься сонце. Вдень прогнозують невеликий мокрий сніг. Максимальна температура повітря від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла.

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У центральній частині України буде мокрий сніг та дощ. Температуру синоптики обіцяють близько 0.

Північну частину України вночі ще трохи поморозить. Там від -3 до -8 градусів. А вдень буде відлига. Тільки на Сумщині стовпчики термометрів опустяться до -4 градусів.

Сніг і мокрий сніг буде вночі та вранці, а вдень без істотних опадів.

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Погода 1 січня

Східна частина новорічної ночі отримає вже легший мороз. Температура повітря коливатиметься від 0 до -5 градусів та ожеледиця. Вночі та вранці синоптики опадів не обіцяють, а вдень буде мокрий сніг, дощ та вітер.

У західних областях 1 січня очікується від +1 до +4 градусів, а вдень температура повітря підніметься до +8 градусів. Також варто чекати на дощ.

На півдні України початок року буде з дощами, теплим, вдень до +9 градусів.

Центральні області розпочнуть Новий рік теплою погодою. Вночі температура повітря буде близько 0, а вдень стовпчики термометрів максимально піднімуться до +5 градусів. Вдень дощ, а місцями й мокрий сніг.

На півночі Новий рік усі зустрічатимуть із дощем. Вночі температура повітря буде близько 0, а вдень від +1 до +6 градусів.

Погода в Україні 31 грудня та 1 січня. Фото: Наталки Діденко
Погода в Україні 31 грудня та 1 січня. Фото: Наталки Діденко

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