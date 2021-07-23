"Чекаємо на золото в Україні": Зеленський підбадьорив українських олімпійців (відео)

Завдяки олімпійцям синьо-жовтий прапор піднімали вгору в різних куточках планети, а сьогодні його побачили і в Токіо

Зеленський дав напуття олімпійцям. Колаж "Сьогодні"

Сьогодні в Токіо відбулося відкриття Олімпійських ігор-2020. Президент Володимир Зеленський дав напуття українським олімпійцям і розраховує на гідні виступи, і золоті медалі теж можна сміливо привозити.

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Про це він сказав у своєму відеозверненні, опублікованому в Facebook.

За його словами, завдяки олімпійцям синьо-жовтий прапор піднімали вгору в різних куточках планети під слова з гімну "Ще не вмерла України...".

"Це бачили Барселона, Атланта, Афіни, Сідней, Пекін, Лондон, Сочі, Ріо-де-Жанейро, Пхенчхан. Вірю, що скоро це побачить і Токіо. І хоча ця Олімпіада відбудеться при порожніх трибунах, вона не матиме порожніх сердець. Адже серця всіх українців будуть сповнені підтримкою і вірою у ваші перемоги. Вірю, що ви подаруєте нам те, що дорожче від золота, срібла і бронзи – це емоції від перемоги, гордість бути українцем... Ми у вас віримо, ми за вас вболіваємо і чекаємо золото в Україні", – сказав Зеленський.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", для України Олімпіада урочисто стартувала! Прапори держав-учасниць на церемонії відкриття Ігор-2020 у Токіо вперше несли по двоє представників від кожної країни. В українській команді цю місію виконали олімпійська чемпіонка зі стрільби з пістолета Олена Костевич і чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин.

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