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"Жінка в армії – це просто жах". Арестович знову влип у скандал

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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23 червня, 20:29
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Радник голови ОП вважає, що українок постійно намагаються зробити об'єктом сексуальних домагань
Олексій Арестович потрапив у скандал через критику жінок в армії. Фото: колаж "Сьогодні"
Олексій Арестович потрапив у скандал через критику жінок в армії. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович голосно висловився про українських жінок в армії. За його словами, жіноча стать у військах – це жах. Він вважає, що їх постійно намагаються зробити об'єктом сексуальних домагань.

Про це Арестович розповів в ефірі проєкту "Ісландія".

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"Жінка в армії – це просто жах. По-перше, тебе не вважають за людину насправді. По-друге, це проблеми гігієнічного характеру. Потім тебе намагаються зробити об'єктом сексуальних домагань. Це упереджене ставлення, яке тягнеться ще відколи жінок не пускали на Запорізьку Січ", — сказав він.

Арестович потрапив у гучний скандал через висловлювання про ЛГБТ

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович назвав представників ЛГБТ-спільноти "людьми з девіацією" або "відхиленнями" від нормальної поведінки. Через це спалахнув справжній скандал.

"Я в цьому сенсі консерватор. Інша річ, що я точно проти їхнього переслідування. Я вважаю, що в кожному потрібно передовсім бачити людину... Тож до ЛГБТ я ставлюся нормально, а ось до пропаганди ЛГБТ – жорстко. Тому що це пропаганда девіації, відхилення від норми, що має конкретні негативні наслідки для суспільства. Я – рішучий противник. До представників ЛГБТ я ставлюся зі співчуттям", – сказав Арестович.

В українській громадській організації KyivPride прокоментували заяву радника керівника ОПУ.

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"Це ми до вас ставимося зі співчуттям, бо бути гомофобним "русским миром" в Україні – ось це і є девіація та відхилення від норми. Ми проти псевдонаукової пропаганди Арестовича", – йдеться у повідомленні.

Спільнота ЛГБТ закликала президента Володимира Зеленського та Офіс президента звільнити Олексія Арестовича з посади радника глави ОП. Активісти вважають, що подібна риторика є неприпустимою, якщо Україна прагне до Євросоюзу.

Раніше ми повідомляли, що Арестович обматюкав країни, які пропонують віддати українські території РФ.

Також нагадаємо, що Арестович знову потрапив у скандал через заяву про війну на Донбасі.

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