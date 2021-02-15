Жити мрією і зрозуміти своє покликання: дівчинка отримала допомогу Фонду Ахметова

Через війну на Донбасі вона ледве не втратила вірного друга. Вікторії Олійник із Сєвєродонецька Луганської області було шість років, коли її родина потрапила під жахливий обстріл. Тоді їм вдалося дивом добігти до укриття. Але сховатися змогли не всі.

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Про історію дівчинки розповідає для новин "Сьогодні" Ростислав Сисоєв.

Вікторія у дрібних деталях пам’ятає початок бойових дій – блиск у вікнах о другій годині ночі.

"Сусідський будинок виявився більш надійний, і побігли туди прямо під снарядами. Зайшли в підвал, осколок снаряда влучив у двері поролонові і вони загорілися. Дідусь вчасно схаменувся і загасив її. Якби не він, будинок просто б згорів".

Нагорі снаряди руйнували будинки. Всю ніч дитина просиділа в укритті. Вони не встигли забрати з собою тварин, і дівчинка переживала за свого собаку, який її дуже любив. Вже вранці вона побачила свого улюбленця, який дивом пережив ту ніч. Але він дуже трясся і тепер, коли чує навіть грім, у нього одразу починається паніка.

Віка поїхала в село до бабусі з дідусем на вихідні. Батьки залишилися в Сєвєродонецьку. Тривалі обстріли роз'єднали їх надовго. Дівчинка хотіла зателефонувати рідним і близьким, але зв’язку не було зовсім. Такі потрясіння мають тривалі наслідки, особливо для дітей.

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Дівчинка розповідає, що навіть від вибухів петард її починає трусити.

Важливу підтримку дівчинка отримала від психологів Фонду Ріната Ахметова. Мама Вікторії, Олена Ізотова, розповідає, що кожне заняття несло якесь смислове навантаження і значення. І все це залишалося в пам’яті дитини і приносило результати

Дівчинка взяла участь у проєкті "Рінат Ахметов – дітям. Мирне літо". Його реалізують для постраждалих від збройного конфлікту. Директорка департаменту комунікацій Фонду Ріната Ахметова Юлія Єршова розповідає:

"Віка Олійник завдяки проєкту змогла зрозуміти своє покликання, вона на прохання психолога розповіла про свої мрії і навіть зробила презентацію головної з них: піклуватися про безпритульних тварин".

Для дівчинки тварини – це частина життя. Тому вона мріє стати кінологом, зробити притулок для тварин і готель "Лапа".

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За п’ять років у проєкті "Рінат Ахметов – дітям. Мирне літо" взяли участь 4500 хлопчиків і дівчаток. Для багатьох це була єдина можливість оздоровитися та пройти курс психологічної реабілітації.

Віка вдячна Ринату Ахметову, каже, що набула багато досвіду і вирішила, що не буде здаватися, а йтиме до своєї мети. Вона вже виховує кількох собак. Один з малюків дуже здібний – навчився виконувати команди і навіть співати для своєї господині..

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, завдяки Фонду Ріната Ахметова семирічна Вероніка із Мелітополя Запорізької області взяла участь у художньому конкурсі на який намалювала супергероя з надзвичайними здібностями.

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