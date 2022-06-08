Жителів Дніпра налякали вибухи – що сталося (відео)

Вночі у місті було тривожно. Місцеві жителі почали обурюватись

Дніпрян налякали звуки вночі. Фото: колаж "Сьогодні"

У Дніпрі серед ночі невідомі вирішили запустити салют. Ці звуки не на жарт розлютили місцевих жителів. Така "розвага" сталася на житловому масиві Червоний Камінь.

Про це повідомляє Telegram-канал "Сьогодні".

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"Веселуни" запустили феєрверки на житловому масиві Червоний Камінь прямо під час комендантської години", – написали під відео.

На запису можна не лише побачити салюти, а й почути, як місцеві жителі обурюються та сваряться з тими, хто влаштував таку "веселість".

Киян налякали спонтанні вибухи

У Києві ввечері 5 червня невідомі запустили салют. Люди подумали, що почався обстріл з боку РФ. Про це повідомляють у Telegram-каналі "Реальний Київ".

На кадрах з відео видно, як на житловому масиві "Осокорки" "б'ють" салюти. Хто запустив піротехнічний виріб у час, коли в країні йде війна, — поки невідомо. Вибухи налякали місцевих жителів, оскільки нині будь-які потужні звуки асоціюються у людей з обстрілами з боку російських окупантів.

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Раніше ми розповідали, що у Приморському районі Одеси запустили провокаційний салютпід час тривоги. Правопорушників затримали.