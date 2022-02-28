Жителі Миколаївської області формують загони для захисту від мародерів та бандитів

У зв'язку з вторгненням російської армії в Україні та веденням бойових дій, у Миколаївській області сформовано варту для захисту від мародерів та бандитів. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім на своїй сторінці у Facebook у понеділок, 28 лютого.
"Радий, що небайдужі громадяни Миколаївщини беруть активну участь у захисті міста та спокою його мешканців. Уже є в його лавах майже 200 небайдужих, які вийшли на патрулювання вулиць міста о 17:00.
Крім того, значно посилено органи правопорядку" , – написав Кім.
Губернатор також закликав громадян, інформувати цілодобовий кол-центр з підозрілих осіб.
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Телефони кол-центру Миколаївської обласної варти:
- 0512 37-24-48
- 0512 37-24-38
- 0512 37-24-65
Телефони гарячих ліній поліції:
- 0512 53-13-31
- 0512 40-94-89
- 0512 53-12-71
- 0512 34-11-98
Раніше сайт "Сьодні" повідомляв, що в Україні складні часи активізувалося чимало кількість мародерів , що грабують квартири та будинки українців.
Також ми інформували, що у Києві мародерів будуть знищувати без попередження.