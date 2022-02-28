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Жителі Миколаївської області формують загони для захисту від мародерів та бандитів

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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28 лютого, 18:34
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200 мешканців регіону вже вийшли на патрулювання вулиць
Люди об'єднуються для патрулювання вулиць. Фото: колаж "Сьогодні"
Люди об'єднуються для патрулювання вулиць. Фото: колаж "Сьогодні"

У зв'язку з вторгненням російської армії в Україні та веденням бойових дій, у Миколаївській області сформовано варту для захисту від мародерів та бандитів. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім на своїй сторінці у Facebook у понеділок, 28 лютого.

"Радий, що небайдужі громадяни Миколаївщини беруть активну участь у захисті міста та спокою його мешканців. Уже є в його лавах майже 200 небайдужих, які вийшли на патрулювання вулиць міста о 17:00.
Крім того, значно посилено органи правопорядку" , – написав Кім.

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Губернатор також закликав громадян, інформувати цілодобовий кол-центр з підозрілих осіб.

Телефони кол-центру Миколаївської обласної варти:

  • 0512 37-24-48
  • 0512 37-24-38
  • 0512 37-24-65

Телефони гарячих ліній поліції:

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  • 0512 53-13-31
  • 0512 40-94-89
  • 0512 53-12-71
  • 0512 34-11-98

Раніше сайт "Сьодні" повідомляв, що в Україні складні часи активізувалося чимало кількість мародерів , що грабують квартири та будинки українців.

Також ми інформували, що у Києві мародерів будуть знищувати без попередження.

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