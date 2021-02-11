Зимовий апокаліпсис: соцмережі "завалило" мемами про снігопад в Україні

В Україні тривають снігопади, які, з одного боку, викликають проблеми – закриття шкіл, транспортний колапс, а з іншого – надихають користувачів соцмереж придумувати нові і шукати старі жарти про сніг.
Сайт "Сьогодні" зібрав найнезвичайніші меми про снігопад в Україні.
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Однак поки люди, які працюють з дому, насолоджуються чудовим краєвидом з вікна, водії намагаються "врятувати" авто із заметів і швидше дістатися на роботу.
Раніше ми повідомляли, що синоптики дали прогноз на лютий. Останній місяць зими відзначиться погодними гойдалками, ситуація буде змінюватися чи не кожні два-три дні.
Також ми дізналися, яка погода чекає українців цієї зими і в цілому до кінця року. Читайте про це докладніше в матеріалі "Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік".
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