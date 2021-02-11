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Зимовий апокаліпсис: соцмережі "завалило" мемами про снігопад в Україні

11 лютого, 14:15

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Ми зібрали найнезвичайніші жарти про снігопад

В Україні тривають снігопади, які, з одного боку, викликають проблеми – закриття шкіл, транспортний колапс, а з іншого – надихають користувачів соцмереж придумувати нові і шукати старі жарти про сніг.

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Сайт "Сьогодні" зібрав найнезвичайніші меми про снігопад в Україні.

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Однак поки люди, які працюють з дому, насолоджуються чудовим краєвидом з вікна, водії намагаються "врятувати" авто із заметів і швидше дістатися на роботу.

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Раніше ми повідомляли, що синоптики дали прогноз на лютий. Останній місяць зими відзначиться погодними гойдалками, ситуація буде змінюватися чи не кожні два-три дні.

Також ми дізналися, яка погода чекає українців цієї зими і в цілому до кінця року. Читайте про це докладніше в матеріалі "Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік".

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