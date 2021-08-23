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Ведмедики і мавпи чекають. У Харкові після п'яти років реконструкції відкрили зоопарк

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
23 серпня, 17:39
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Закінчилася п'ятирічна реконструкція Харківського зоопарку. Вхід відкритий далеко не для всіх
Всі тварини отримали нові вольєри / Колаж "Сегодня"
Всі тварини отримали нові вольєри / Колаж "Сегодня"

У Харкові показали, як тепер живуть слон, жираф, мавпи і інші тварини в КП "Харківський зоопарк", в якому завершилася реконструкція. А також розповіли, які пільгові категорії зможуть відвідати зоопарк у вересні.

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Про це повідомляє прес-служба мерії Харкова.

На реконструкцію пішло п'ять років / Фото Анни Бровко
На реконструкцію пішло п'ять років / Фото Анни Бровко

"Те, що ви бачите сьогодні, це унікальний проєкт. Те, що ми створили, ніхто до нас в Україні не здійснював. Це один з кращих зоопарків в Європі: і по колекції тварин, і за умовами їх перебування, і по тому, з якою душею ми все це зробили", – розповів керівник Харкова Ігор Терехов.

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Згідно з повідомленням мерії, зоопарку довелося обмежити кількість відвідувачів, які можуть потрапити на його територію. Це пов'язано з рекомендаціями зоологів, щоб тварини не переживали стрес через велику кількості гостей. Українська асоціація зоопарків і акваріумів рекомендує, щоб зоопарк відвідували не більше 5 тисяч людей в день.

У вольєрах відтворений ландшафт природного місця існування тварин / Фото Анни Бровко
У вольєрах відтворений ландшафт природного місця існування тварин / Фото Анни Бровко

Кого чекають у вересні

Зараз зоопарк працює в тестовому режимі. Приймають такі категорії харків'ян:

  • дітей з багатодітних сімей;
  • дітей, які залишилися без опіки;
  • переможців спеціальних конкурсів.

Уже восени відвідати зоопарк безкоштовно зможуть інші жителі міста при наявності "Картки харків'янина". Гостям міста доведеться купити квиток.

Окремі апартаменти для орангутанів / Фото Анни Бровко
Окремі апартаменти для орангутанів / Фото Анни Бровко

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"Ми отримаємо нових тварин: білих ведмедів, пінгвінів. Головне було створити умови для них – за цим Європейська асоціація зоопарків і акваріумів стежить дуже жорстко", – розповів керівник Харкова.

За словами градоначальника, протягом двох років буде завершено будівництво Океанаріума.

Взимку жирафу буде тепло і комфортно / Фото Анни Бровко
Взимку жирафу буде тепло і комфортно / Фото Анни Бровко

Нагадаємо, що колекцію цього зоопарку нещодавно поповнив папуга ара на прізвисько Джонні, який раніше належав нині покійному міському голові Харкова Геннадію Кернесу. У зоопарку зазначили, що птах живе в дружній компанії інших ар, відчуває себе комфортно і проявляє дружелюбність.

Місяць тому в харківському зоопарку через хворобу суглобів померла слониха Тенді . Їй було 23 роки, при цьому ці ссавці в неволі доживають до 75-80 років.

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