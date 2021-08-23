Ведмедики і мавпи чекають. У Харкові після п'яти років реконструкції відкрили зоопарк

У Харкові показали, як тепер живуть слон, жираф, мавпи і інші тварини в КП "Харківський зоопарк", в якому завершилася реконструкція. А також розповіли, які пільгові категорії зможуть відвідати зоопарк у вересні.
Про це повідомляє прес-служба мерії Харкова.
"Те, що ви бачите сьогодні, це унікальний проєкт. Те, що ми створили, ніхто до нас в Україні не здійснював. Це один з кращих зоопарків в Європі: і по колекції тварин, і за умовами їх перебування, і по тому, з якою душею ми все це зробили", – розповів керівник Харкова Ігор Терехов.
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Згідно з повідомленням мерії, зоопарку довелося обмежити кількість відвідувачів, які можуть потрапити на його територію. Це пов'язано з рекомендаціями зоологів, щоб тварини не переживали стрес через велику кількості гостей. Українська асоціація зоопарків і акваріумів рекомендує, щоб зоопарк відвідували не більше 5 тисяч людей в день.
Кого чекають у вересні
Зараз зоопарк працює в тестовому режимі. Приймають такі категорії харків'ян:
- дітей з багатодітних сімей;
- дітей, які залишилися без опіки;
- переможців спеціальних конкурсів.
Уже восени відвідати зоопарк безкоштовно зможуть інші жителі міста при наявності "Картки харків'янина". Гостям міста доведеться купити квиток.
"Ми отримаємо нових тварин: білих ведмедів, пінгвінів. Головне було створити умови для них – за цим Європейська асоціація зоопарків і акваріумів стежить дуже жорстко", – розповів керівник Харкова.
За словами градоначальника, протягом двох років буде завершено будівництво Океанаріума.
Нагадаємо, що колекцію цього зоопарку нещодавно поповнив папуга ара на прізвисько Джонні, який раніше належав нині покійному міському голові Харкова Геннадію Кернесу. У зоопарку зазначили, що птах живе в дружній компанії інших ар, відчуває себе комфортно і проявляє дружелюбність.
Місяць тому в харківському зоопарку через хворобу суглобів померла слониха Тенді . Їй було 23 роки, при цьому ці ссавці в неволі доживають до 75-80 років.