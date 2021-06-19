"Зради" немає. Білий дім спростував припинення пакету військової допомоги Україні

Про відкладений пакет допомоги повідомляли раніше американські ЗМІ

Білий дім. Фото: колаж "Сьогодні"

Інформація про те, що Білий дім заморозив надання Україні нового пакету військової допомоги є дезінформацією. Україні надана вся допомога, виділена Конгресом.

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Про це стало відомо із заяви прес-секретаря Дженніфер Псакі, яке оприлюднили на сайті Білого дому.

Спростували чутки про те, що адміністрація США відклала надання допомоги Україні, в тому числі військової.

"Думка про те, що ми стримуємо допомогу Україні в сфері безпеки, – це нонсенс", – заявила Дженніфер Псакі.

Заява на сайті Білого дому

Що кажуть наші експерти

"Це ніщо інше, як свідома дезінформація" , – написав професор Ігор Айзенберг в Facebook.

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За його словами, США вже надали Україні в 2021 році в повному обсязі військову допомогу на $275 млн, рівно на ту суму, яка передбачена оборонним бюджетом США на 2021 рік.

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"Навесні, під час максимальної концентрації російських військ на кордоні з Україною та загострення ситуації на фронті Білий Дім розглядав можливість надати Україні додаткову військову допомогу, не передбачену бюджетом", – говорить професор.

Він зазначив, що після деескалації ситуації на кордоні, Рада національної безпеки "рекомендувала відкласти рішення про надання цієї допомоги".

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що хоче змінити Мінські угоди і залучити до переговорів США.

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11 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що Міністерство оборони США затвердив другу частину допомоги по безпеці України в 2021 році обсягом в 150 млн. доларів.

Нагадаємо, що в березні йшлося тільки про виділенні тільки 125 млн доларів.

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Зеленського і Байдена в Білому Домі: що відомо