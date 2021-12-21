-17 градусов! Где в Украине будет самый сильный мороз (карта)

Снега ждать в стране в среду не стоит

Погода в Украине на 22 декабря / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 22 декабря, в Украине будет морозная и облачная погода. Также может быть сильный ветер.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Где будут самые сильные морозы

В ближайшую ночь температура воздуха опустится до -14 градусов. На севере и востоке будет до -17 градусов.

Днем температура воздуха будет колебаться от -5 до -12 градусов. В западных областях прогнозируют от 1 до 5 градусов мороза.

"Будьте осторожны на скользких дорогах и тротуарах, не бегите слишком быстро за маршруткой, не догоняйте марафоном старого знакомого", – добавляет синоптик.

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Снега завтра в стране ждать не стоит.

Погода в Украине на 22 декабря. Фото: Наталии Диденко

Главные советы во время гололедицы

соблюдайте скоростной режим, дистанцию и откажитесь от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;

приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских заведений, снижайте скорость до минимума;

не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

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