-17 градусів! Де в Україні буде найсильніший мороз (мапа)

Завтра, 22 грудня, в Україні буде морозна та хмарна погода. Також може бути сильний вітер.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
Де будуть найсильніші морози
Найближчої ночі температура повітря опуститься до -14 градусів. На півночі та сході буде до -17 градусів.
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Вдень температура повітря коливатиметься від -5 до -12 градусів. У західних областях прогнозують від 1 до 5 градусів морозу.
"Будьте обережні на слизьких дорогах та тротуарах, не біжіть надто швидко за маршруткою, не наздоганяйте марафоном старого знайомого", – додає синоптик.
Снігу завтра у країні чекати не варто.
Головні поради під час ожеледиці
- дотримуйтесь швидкісного режиму, дистанції та відмовтеся від ризикованих маневрів, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до створення аварійних ситуацій;
- наближаючись до пішохідних переходів та місць розташування дитячих закладів, знижуйте швидкість до мінімуму;
- не забувайте увімкнути габаритні вогні або протитуманні ліхтарі;
- в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випаданням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт з літніми шинами.
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