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35 пассажиров из Беларуси пытались попасть в Украину с поддельными ПЦР-тестами

10 апреля, 14:36

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Бланки существенно отличались от оригинала

35 пассажиров из Беларуси попались с фейковыми ПЦР-тестами на границе.

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Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Telegram.

В пункте пропуска "Дольск" пограничники Луцкого отряда обнаружили у пассажиров справки о прохождении ПЦР-тестирование на COVID-19.

"У инспектора пограничного контроля возникли сомнения в их подлинности. В ходе более тщательного исследования пограничники установили, что бланки существенно отличаются от оригинала, а также на них отсутствуют обязательные реквизиты. Кроме того, у нескольких пассажиров пограничники обнаружили справки с одинаковыми номерами", – говорится в сообщении.

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Гражданам Беларуси пограничники отказали в пропуске на территорию Украины, а также направили уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 358 УК.

Какие регионы закрылись на жесткий карантин и что там запрещено – читайте в материале "Сегодня".

Мы ранее писали, сколько платят за ПЦР-тесты на COVID-19 в Европе.

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Украина пассажиры автобусы ПЦР-тесты

Источник: Сегодня

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