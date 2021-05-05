5 скандалов и топ-новостей длинных выходных

Сайт "Сегодня" собрал самые яркие события и скандалы последних дней, которые вы могли пропустить, пока отдыхали

Обычно спокойные праздничные выходные в Украине в этот раз ознаменовались несколькими скандалами, среди фигурантов которых сразу два президента. Кроме того, мир поразила новость о разводе богатейшего человека.

Ивангай и Дудь

Реклама

Юрий Дудь взял интервью у украинского влогера Ивана Рудского (Ивангая), который спустя полтора месяца заявил, что из интервью вырезали важную часть, в которой он говорил о Голодоморе и НКВД, и назвал журналиста "сс*клом *баным".

После этого Дудь выложил в Telegram вырезанную часть записи, из которой стало понятно, что представления влогера об украинской истории довольно приблизительные, а оккупацию Крыма он вообще "проспал".

Порошенко и офшорный антиквариат

Вокруг имени Петра Порошенко снова разгорается скандал. Пятого президента Украины (2014-2019) уличили в скупке антиквариата на миллионы долларов через сеть офшорных компаний. Соответствующие доказательства якобы имеются у Международного центра исследования коррупции и организованной преступности.

Зеленский и хорошее в СССР

Президент Владимир Зеленский в Польше на мероприятии по случаю 230-й годовщины польской Конституции рассказал, что ранее Украина жила по советским законам, и напомнил, как было в СССР, заявив, что там были как плюсы, так и минусы. Многих возмутило то, что президент до сих пор видит хорошее в бывшей тоталитарной империи.

Развод Билла Гейтса

Реклама

3 мая мир всколыхнула новость о разводе одного из богатейших людей мира. Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда решили расстатьсяпосле 27 лет брака, поскольку они "больше не верят, что могут расти вместе как пара". Об этом пока еще супруги официально объявили в Twitter.

Мендель уходит

Перед выходными появилась неожиданная новость: пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель покидает свой пост, и возможной причиной ее увольнения может быть недовольство руководства Офиса президента ее работой. Появившуюся вначале в качестве слуха информацию позже подтвердили в ОП.