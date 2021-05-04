Все говорят. Кто "сс*ло **аное"? – итог ссоры Дудя и украинского влогера Ивангая

Конфликт российского журналиста Юрия Дудя с украинским влогером Иваном Рудским (Ивангаем) вызвал резонанс в Сети. А все из-за вырезанной части интервью, из-за которой Ивангай назвал Дудя "сс*клом *баным".

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"Сегодня" собрали все, что нужно знать об этом скандале.

Что произошло?

Юрий Дудь взял интервью у Ивана Рудского. В день выхода записи Ивангай заявил, что ему все нравится и не имеет претензий. Однако спустя полтора месяца он заявил, что из интервью Дудь вырезал "главный месседж" – о Голодоморе и НКВД.

После этого Дудь выложил в Telegram эту часть записи. Из нее понятно, что представления влогера об украинской истории довольно приблизительные.

Что говорил в вырезанной части Ивангай?

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По его версии, "тройки НКВД" – репрессивный внесудебный орган, замещавший суд во времена Большого террора, действовавший в СССР с августа 1937-го по ноябрь 1938 года, во время Голодомора 1932-1933 гг. занимался тем, что изымал в украинских деревнях пшеницу.

"Это мне еще прабабушка рассказывала – Голодомор, Сталин, какие ужасы на селе происходили. Потом следующее поколение – это дедушка, который говорил, что НКВДшные "тройки" приходили, "отжимали" зерно, такое было", – сказал Рудской.

Также он заявил, что Украина и Россия ведут "какую-то непонятную войну". Сам вооруженный конфликт на Донбассе блогер назвал "какими-то терками".

Видео: t.me/yurydud

Почему Дудь вырезал эту часть?

Журналист объяснил, что при монтаже видео выкидывается все неинтересное или же то, что сложно понять. Например, собеседник говорил настолько несвязно, косноязычно (как в случае с Ивангаем), что слушателям было бы сложно воспринимать такую информацию.

"Такой монтаж нам кажется уважением и по отношению к зрителю, и по отношению к герою. Волнуешься, путаешься в хронологии и в логических связках, не до конца понимаешь, что хочешь сказать – это нормально, тем более для человека с минимальным (о чем он сам говорит) опытом публичных выступлений. И так же нормально не брать это в итоговый монтаж", – написал журналист.

Почему высказывания Ивангая задели украинцев?

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В интервью Дудь и Рудской говорили о событиях 2013-2014 годов. И многие выражения вызвали возмущения у слушателей.

В частности, в вырезанной части он говорил о таких "скользких" темах:

Признался в том, что "проспал аннексию Крыма – был за границей".

"Поддержал" Евромайдан в Днепре – поставил на аватарку в соцсетях герб Украины.

Всегда был рад аргументировать, почему Россия "хорошая страна".

Сознался, что ему "прилетало" за работу в России, пока идет война. Несмотря на то, что сам он производит развлекательный контент, политическая позиция у Рудского есть, потому что "там же люди умирают".

По его словам, война "приводила его в ярость".

При этом Рудской не до конца уверен в своей политической позиции: потому что сперва "хочет все понять". А пока "будет набираться сил, чтобы защищать слабых".

Влогер заявил, что "терки" между Россией и Украиной сложились "исторически".

Реакция на конфликт и заявления Ивангая

С момента публикации в Twitter пост Ивангая о вырезанной части интервью набрал 736 комментариев. При этом мнения пользователей разделились.

Часть людей встала на защиту влогера и винит во всем Дудя. Сторонники Рудского благодарили его за то, что высказал собственную позицию.

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При этом другая часть людей пишет, что вырезанная часть интервью совсем не оправдала ожидания. По мнению комментаторов, эта запись только показала, что Ивангай – человек без позиции и "проспал" оккупацию.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией