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500 гривен за голос. В Ужгороде за подкуп избирателей задержали мужчину (фото)

20 ноября, 12:20

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Мужчина привлек к сделке председателя правления одного из ОСМД

В Ужгороде СБУ разоблачила схему подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов на должность городского головы.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Организовал подкуп житель областного центра. Злоумышленник привлек к сделке председателя правления одного из ОСМД для сбора подписей избирателей, предлагая 500 гривен за каждый голос.

"Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности", – говорится в сообщении.

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Правоохранители задержали фигуранта при передаче средств за подкуп нескольких десятков голосов.

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"СБУ проверяет имеющуюся информацию о существовании так называемой "сетки" в пользу этого кандидата в других районах города", – добавляют в ведомстве.

Напомним, на местных выборах 25 октября на момент окончания голосования общая явка избирателей по стране составила 36,88%.

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Более подробно читайте в материале "Местные выборы: результаты экзитполов и первые подсчеты".

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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Ужгород подкуп избирателей выборы 2020

Источник: Сегодня

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