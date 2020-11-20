500 гривен за голос. В Ужгороде за подкуп избирателей задержали мужчину (фото)

В Ужгороде СБУ разоблачила схему подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов на должность городского головы.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Организовал подкуп житель областного центра. Злоумышленник привлек к сделке председателя правления одного из ОСМД для сбора подписей избирателей, предлагая 500 гривен за каждый голос.
"Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности", – говорится в сообщении.
Правоохранители задержали фигуранта при передаче средств за подкуп нескольких десятков голосов.
"СБУ проверяет имеющуюся информацию о существовании так называемой "сетки" в пользу этого кандидата в других районах города", – добавляют в ведомстве.
Напомним, на местных выборах 25 октября на момент окончания голосования общая явка избирателей по стране составила 36,88%.
Более подробно читайте в материале "Местные выборы: результаты экзитполов и первые подсчеты".
Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020
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