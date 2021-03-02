Антициклон "Жаклин" несет нам солнце и тепло до +15 : синоптик порадовала прогнозом

Мартовская погода начинает приятно радовать. 3 и 4 числа в Украине потеплеет, никаких осадков и будет солнечно.
Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.
По ее словам, среду и четверг в Украине будут сухими благодаря антициклону Jacqueline ("Жаклин"). И не просто сухаими, но и солнечными.
В среду 3 марта в течение дня 5-10 градусов тепла, на востоке и северо-востоке – 2-5 градусов.
В четверг потеплеет до 6-13 градусов, в западных областях – до 10-15.
В Киеве 3 марта будет солнце и порывистый ветер. Температура воздуха завтра днем до +6. В четверг до +11.
Диденко добавила, что в пятницу придет атмосферный фронт с осадками, а в субботу-воскресенье ожидается похолодание.
Тем временем сайт "Сегодня" узнавал у наших экспертов – климатологов Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой и Веры Балабух, а также у народного синоптика Леонида Горбаня, какой будет погода весной.
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