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Антициклон "Жаклин" несет нам солнце и тепло до +15 : синоптик порадовала прогнозом

2 марта, 11:05

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Наталия Диденко рассказала, какой будет погода в среду и четверг

Мартовская погода начинает приятно радовать. 3 и 4 числа в Украине потеплеет, никаких осадков и будет солнечно.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, среду и четверг в Украине будут сухими благодаря антициклону Jacqueline ("Жаклин"). И не просто сухаими, но и солнечными.

В среду 3 марта в течение дня 5-10 градусов тепла, на востоке и северо-востоке – 2-5 градусов.

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В четверг потеплеет до 6-13 градусов, в западных областях – до 10-15.

В Киеве 3 марта будет солнце и порывистый ветер. Температура воздуха завтра днем ​​ до +6. В четверг до +11.

Диденко добавила, что в пятницу придет атмосферный фронт с осадками, а в субботу-воскресенье ожидается похолодание.

Тем временем сайт "Сегодня" узнавал у наших экспертов – климатологов Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой и Веры Балабух, а также у народного синоптика Леонида Горбаня, какой будет погода весной.

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Источник: Сегодня

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