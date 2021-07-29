Коротко и по делу. Как Арахамия попал в скандал с ядерным оружием – все подробности

Неоднозначное заявление лидера монобольшинства в парламенте вызвало бурную реакцию в соцсетях и не только, подробнее – в подборке "Сегодня"

Пользователи соцсети создали фотожабу - справа. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что Украина могла бы "шантажировать весь мир", если бы сохранила ядерный потенциал, а подписание Будапештского меморандума стало ее "фатальной ошибкой".

Реклама

Об этом он заявил в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" в ответ на вопрос, какими были основные стратегические ошибки президентов Украины.

Что сказал Арахамия

"...Если бы мы были ядерной державой, с нами бы все разговаривали бы по-другому, договаривались бы по-другому. Если даже на это идти, то идти надо был совершенно по-другому... Даже если бы не могли обслуживать (ядерное вооружение – ред.), мы могли бы сократиться, но все равно оставить ядерный потенциал. Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах", – сказал Арахамия.

"Слуга народа" признал, что не знает обстоятельств подписания меморандума – и сейчас "легко рассуждать, спустя столько лет".

Реакция соцсетей

Слова нардепа вызвали большой резонанс в соцсетях. Украинский журналист и соучредитель партии "Демократична Сокира" написал:

Реклама

Украинский блогер, политтехнолог и спичрайтер Виталий Чепинога также высказался по этому поводу:

Реклама

К ним присоединился кандидат на пост Президента Украины 2019, продюсер и блогер Владимир Петров.

А известный украинский журналист Сергей Руденко написал, что Арахамии "следует зашить рот".

Реклама

Также прокомментировал высказывания Арахамии и журналист Алексей Мустафин.

Реакция политиков

Украинский политик Борислав Береза раскритиковал слова Арахамии.

Экс-депутат Рады Елена Бондаренко усмотрела в высказываниях нардепа "психологию террориста".

В тренде В Украине могут отменить масочный режим, но есть условие

Украинский государственный и политический деятель Сергей Арбузов считает, что такие заявления делают либо популисты либо отчаявшиеся люди.

Читайте также:

Мальдивы по дешевке: Арахамия рассказал, во сколько ему обошелся отдых в люксовом отеле

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко опубликовал в Facebook видео, в котором раскритиковал Арахамию.



"Вот скажите, как заявление Арахамии, этого полезного идиота, использует Россия. Особенно накануне визита Зеленского в США. Они берут заявление Арахамии и читают это во всех столицах – в Берлине, Париже, Вашингтоне. И все это распространяет российская разведка, потому что более полезной информации для России быть не может", – заявил Ляшко.



По его мнению, РФ может использовать высказывание главы фракции "Слуги народа" как козырь.



"Я обращаюсь к президенту Зеленскому: поменяйте главу фракции или хотя бы рот ему зашейте, пусть он не делает заявлений, которые дискредитируют Украину", – сказал Ляшко.

Не обошлось и без фотожаб с Арахамией "в главной роли"

Реакция партии "Слуга народа"

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко прокомментировал слова своего коллеги по политсиле Давида Арахамии о "ядерном шантаже".

В эфире телеканала Украина 24 Корниенко сказал, что заявление Арахамии было "умственными упражнениями — как могло бы быть, альтернативная история".

"Он заявил в форме „если бы это могло быть", если бы предыдущие лидеры страны не подписали Будапештский меморандум, то мы, пожалуй, могли бы… Я не думаю, что Давид Георгиевич имел в виду, что сейчас нам срочно нужно делать ядерную бомбу, чтобы шантажировать весь мир, как это делает Иран или Северная Корея", – сказал Корниенко.

Глава политсилы призвал не делать сенсацию из слов Арахамии и отметил, что он сделал заявление на фоне событий с газопроводом Северный поток-2 и событий в мире. По мнению Корниенко, Украине не помешали бы дополнительные гарантии и механизмы их воплощения — "энергетические вопросы безопасности".

Ранее мы сообщали, чтоАрахамия предположил, какую должность может занять экс-министр обороны Аваков.

Также напомним, Арахамия пояснил, почему на главу МВД выдвинули Монастырского.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: