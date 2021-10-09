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Арахамия и Разумков повздорили о депутатском мандате экс-спикера, а Исландия приостановила использование вакцины Moderna – главные новости за ночь

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
9 октября, 06:45
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Чтобы получить ответ, Дмитрию Разумкову пришлось несколько раз задать вопрос о своем депутатском будущем, а еще одной причиной отказа от Moderna называют возможный риск сердечного воспаления
Вопрос о формировании Разумковым партии также поднимался несколько раз, а главный эпидемиолог решил не использовать вакцину Moderna в Исландии. Коллаж "Сегодня"
Вопрос о формировании Разумковым партии также поднимался несколько раз, а главный эпидемиолог решил не использовать вакцину Moderna в Исландии. Коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Умер один из пионеров украинского интернета Алексей Мась

В возрасте 47 лет умер известный украинский интернет-предприниматель и изобретатель Алексей Мась. Алексей Мась был одним из первых успешных интернет-предпринимателей в Украине. Он создал сервис Mail.ua, который позже был продан Mail.ru, стал сооснователем Украинской банерной сети и запустил Infostore.org, который стал самым популярным файлообменником в Украине и был закрыт в 2008 году.

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Несколько лет Алексей Мась проработал в
Несколько лет Алексей Мась проработал в "Киевстаре". Коллаж "Сегодня".

Почему Медведчук не в СИЗО? Венедиктова просит помощи депутатов

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что несмотря на всю тяжесть обвинений, которые были предъявлены 8 октября главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку, сегодня невозможно его арестовать и отправить на период следствия в СИЗО.

Ирина Венедиктова уверена, что Медведчук никуда не сбежит / Коллаж "Сегодня"
Ирина Венедиктова уверена, что Медведчук никуда не сбежит / Коллаж "Сегодня"

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Выгонят из Рады? Арахамия и Разумков повздорили о депутатском мандате экс-спикера

У народного депутата Дмитрия Разумкова, которого 7 октября лишили поста спикера Верховной Рады, могут еще и мандат отобрать. От ответа на соответствующий вопрос несколько раз уклонялся во время ток-шоу Свобода слова Савика Шустера на телеканале "Украина" глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Однако в конечном итоге все же выдал, при каких условиях у Разумкова отберут мандат.

Исландия приостановила использование вакцины Moderna

В Исландии решили приостановить использование вакцины Moderna от коронавируса. В Управлении здравоохранения назвали причины. Отмечается, что одной из причин отказа от вакцины Moderna стало достаточное количество в стране вакцины Pfizer.

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Главный эпидемиолог решил не использовать вакцину Moderna в Исландии. Коллаж "Сегодня"
Главный эпидемиолог решил не использовать вакцину Moderna в Исландии. Коллаж "Сегодня"

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