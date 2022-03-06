Арестович – почему ВСУ отошли от Ирпеня

Город пришлось оставить, чтобы сохранить жизни людям

Взорванный мост и сожженная техника в Буче / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Украинские власти объяснили свою позицию, относительно вывода наших военных подразделений из Ирпеня, откуда сейчас продолжается эвакуация наших граждан. По версии советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, это был стратегический ход, который должен спасти оставшихся в городе и его окрестностях жителей.

Об этом Арестович сказал в эфире телеканала Украина 24.

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Обстановка

"Уход ВСУ из Ирпеня связан с желанием избежать масштабного разрушения города. Поскольку наличие в Ирпене наших войск неизбежно привлекло бы сюда еще больше ударов вражеской артиллерии и ракет", – сообщил советник главы ОП.

По его словам дальше перед оккупантами река Ирпень, через которую уже подорваны все мостовые переходы, и широкая болотная долина, которая простреливается всеми средствами. Взять эту линию обороны в 1941 год не смог Вермахт.

"Военное руководство в Украине действует логически и правильно. Армия верно выполняет приказы и перемалывает колонны неприятеля", – резюмировал Арестович.

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Ситуация в этом пригороде Киева