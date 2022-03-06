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Арестович – почему ВСУ отошли от Ирпеня

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6 марта, 15:49
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Город пришлось оставить, чтобы сохранить жизни людям
Взорванный мост и сожженная техника в Буче
Взорванный мост и сожженная техника в Буче / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Украинские власти объяснили свою позицию, относительно вывода наших военных подразделений из Ирпеня, откуда сейчас продолжается эвакуация наших граждан. По версии советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, это был стратегический ход, который должен спасти оставшихся в городе и его окрестностях жителей.

Об этом Арестович сказал в эфире телеканала Украина 24.

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Обстановка

"Уход ВСУ из Ирпеня связан с желанием избежать масштабного разрушения города. Поскольку наличие в Ирпене наших войск неизбежно привлекло бы сюда еще больше ударов вражеской артиллерии и ракет", – сообщил советник главы ОП.

По его словам дальше перед оккупантами река Ирпень, через которую уже подорваны все мостовые переходы, и широкая болотная долина, которая простреливается всеми средствами. Взять эту линию обороны в 1941 год не смог Вермахт.

"Военное руководство в Украине действует логически и правильно. Армия верно выполняет приказы и перемалывает колонны неприятеля", – резюмировал Арестович.

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Ситуация в этом пригороде Киева

  • Вот уже 10 дней враг не может взять находящуюся рядом с Ирпенем Бучу, где уже две центральные дороги заблокированные сгоревшей российской техникой.
  • "Ну какая партизанская война, если эти несчастья российские Бучу проходят 10 дней, маленький городок. Ну какой захват всей Украины. Они из 10 армий, которые у них есть, восемь ввели сюда. Уже перебрасывают войска с Кавказа, а это для них катастрофа", – сказал Арестович чуть ранее.
  • Главная проблема здесь, помимо густонаселенного района – высадка кадыровского бандформирования. Плюс, по любимой преступной традиции войска Владимира Путина, сейчас они расставили свои боевые машыни рядом с жилыми домами, прикрываюсь ими от наших ударов.
  • Пытаются оккупанты сорвать эвакуацию людей в этом регионе. Днем 6 марта оккупанты устроили взрыва в месте, где люди ждали эвакуации.

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